Ben Stiller, Robert De Niro y Arianda Grande protagonizan el primer tráiler de "La Nueva Focker" + Seguir en









Esta nueva película llega 16 años después de la última entrega (Los pequeños Fockers de 2010) y muestra a Greg (Stiller) dando la bienvenida a la nueva novia de su hijo, Olivia (Grande).

La nueva entrega de la saga llega a los cines en noviembre.

Ben Stiller, Robert De Niro y la reciente llegada a la saga Ariana Grande protagonizan el primer tráiler de La Nueva Focker, la cuarta película que comenzó con La familia de mi novia en el año 2000.

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El avance muestra el clásico tono de humor incómodo y situaciones familiares tensas que caracterizó a la franquicia, con el personaje de Stiller nuevamente enfrentando la estricta personalidad del suegro interpretado por De Niro

Esta nueva película llega 16 años después de la última entrega (Los pequeños Fockers de 2010) y muestra a Greg (Stiller) dando la bienvenida a la nueva novia de su hijo (Skyler Gisondo) , Olivia (Grande).

Greg e sorprende al ver que su desconfiado suegro, Jack (De Niro), la abraza al instante, mientras empieza a sospechar de sus motivos.

Tráiler de La Nueva Focker El tráiler comienza con la recreación de una escena clásica de la saga, donde De Niro le hace la prueba del detector de mentiras a Grande, tal como hizo con Stiller en las películas anteriores. El clip también incluye muchos momentos cómicos, como la carrera de bicicletas entre Greg y Olivia, que termina con una aparatosa caída de esta última.

Embed - La Nueva Focker | Tráiler Oficial (SUBTITULADO) | 2026 Beanie Feldstein (Booksmart) se une al reparto como la hija de Greg, Teri Polo regresa como Pam, mientras que Owen Wilson regresa como su antiguo interes amoroso, Kevin. La Nueva Focker se estrenará en cines en noviembre. Las tres películas anteriores han recaudado más de mil millones de dólares en conjunto, y esta nueva entrega marca el regreso de Grande a la actuación tras su salida de la franquicia Wicked.