Dos series reconocidas por su éxito mundial regresan a Netflix en breve

Netflix prepara el regreso de dos producciones aclamadas por la crítica y el público, que vuelven a estar disponibles en su catálogo durante abril de 2026.

"Parenthood" y "Rockefeller Plaza" son series que, aunque pertenecen a décadas anteriores, mantienen una base de seguidores fieles y atraen a nuevas audiencias gracias a sus tramas universales y personajes memorables. Ambas producciones destacan por abordar temas como la familia, el trabajo y las relaciones humanas desde perspectivas únicas, lo que las convierte en opciones ideales para quienes buscan contenido con profundidad y humor.

"Parenthood" es un drama familiar inspirado en la película de 1989. La trama sigue la vida de los cuatro hermanos Braverman , cada uno con sus propios desafíos, triunfos y conflictos, pero unidos por un vínculo inquebrantable: todos son padres . La serie explora cómo cada miembro de la familia enfrenta la crianza, las relaciones de pareja, las crisis laborales y los momentos de crecimiento personal, siempre con el apoyo ,y a veces la interferencia del resto del clan.

La narrativa se centra en las diferencias y similitudes entre los hermanos. Adam y Kristina lidian con el diagnóstico de autismo de su hijo Max, lo que los lleva a replantearse su dinámica familiar y sus prioridades. Sarah , la hermana mayor, intenta reconstruir su vida tras un divorcio y la búsqueda de estabilidad económica y emocional.

Crosby , el más desenvuelto, descubre las responsabilidades de la paternidad cuando su ex pareja le revela que tiene un hijo. Julia , la menor, enfrenta tensiones en su matrimonio y en su carrera profesional, mientras cuestiona sus decisiones personales.

A lo largo de sus seis temporadas, "Parenthood" aborda temas como la adopción, la diversidad familiar, las enfermedades crónicas y la importancia de la comunicación, siempre con un tono que equilibra el humor y la sensibilidad.

De qué trata "Rockefeller Plaza", la exitosa serie que vuelve a Netflix

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"Rockefeller Plaza", conocida internacionalmente como "30 Rock", es una comedia creada por Tina Fey que retrata el caos detrás de cámaras de un programa de sketches televisivos. La protagonista, Liz Lemon, es la guionista jefe de "TGS", un show que intenta mantenerse relevante en la competitiva industria del entretenimiento. Su vida profesional se complica con la llegada de Jack Donaghy, un ejecutivo arrogante pero carismático, y Tracy Jordan, una estrella impredecible que revoluciona la dinámica del equipo.

La serie combina el humor absurdo con una sátira aguda de la televisión, los medios y la cultura corporativa. Liz Lemon se convierte en el eje de la historia, con sus inseguridades, su vida amorosa desastrosa y su lucha por equilibrar el trabajo con su bienestar personal.

"Rockefeller Plaza" se destaca por sus diálogos rápidos, referencias culturales y cameos de celebridades, que enriquecen cada episodio. La serie no solo entretiene, sino que también reflexiona sobre la presión de la fama, los prejuicios de la industria y la importancia de la lealtad entre colegas. Con siete temporadas y más de 130 episodios, la producción se consolidó como un clásico de la comedia televisiva, ganando múltiples premios, incluyendo varios Emmy.

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El regreso de estas dos series al catálogo de Netflix ofrece a los espectadores la oportunidad de redescubrir historias que, aunque creadas en décadas pasadas, siguen vigentes por su capacidad para conectar con audiencias de todas las edades. "Parenthood" atrae a quienes buscan drama familiar con profundidad, mientras que "Rockefeller Plaza" es ideal para los amantes de la comedia inteligente y el humor irreverente.