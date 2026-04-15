Val Kilmer "revive" gracias a la inteligencia artificial: así luce en su nueva película

En el marco de la CinemaCon 2026 se lanzó el tráiler de la cinta que todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero llamó la atención por contar con el actor que murió a principios de 2025.

La imagen de Val Kilmer , fallecido en 2025, fue recreada con inteligencia artificial para Tan profundo como la tumba, y el tráiler ya muestra un primer vistazo oficial.

En el marco de la CinemaCon 2026 , se mostraron algunas escenas en las que se pudo ver la imagen del actor, retratado en distintas etapas de su vida: desde una versión cercana a los treinta años hasta otra más anciana.

"Él era el actor que yo quería para este papel. Todo estaba pensado para él", dijo el director y guionista del film, Coerte Voorhees.

Además, mencionó que contó con la colaboración del entorno de Val Kilmer para seguir adelante con el proyecto. “Su familia no dejaba de decir lo importante que consideraban la película y que Val realmente quería formar parte de ella. Él creía que era una historia importante y quería que su nombre figurara en ella", aseguró.

El tráiler mostró al actor en diferentes momentos de la vida, desde una versión joven de unos treinta años, hasta una más anciana.

Cinco años antes de su muerte, Kilmer había sido elegido para el personaje: un sacerdote llamado el Padre Fintan , nativo americano. Sin embargo, su lucha contra el cáncer de garganta le impidió que pudiera asistir al rodaje. Por otra parte, la película, encarada desde una producción independiente, sufrió demoras durante el avance de la pandemia por Covid-19 , que prolongó el proceso durante seis años.

Por otro lado, John Voorhees, productor de la cinta y hermano de Coerte, informó que el personaje padece de tuberculosis, lo que permite reflejar "la condición real de Val cuando sufría de cáncer de garganta" ya que también utilizarán la voz de Kilmer, que, en sus últimos años, se vio afectada por una traqueotomía.

De que tratará "Tan profundo como la tumba"

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Tan profundo como la tumba (As Deep as the Grave) es una película escrita y dirigida por Coerte Voorhees. La misma cuenta la historia de la arqueóloga Ann Axtell Morris, reconocida por su trabajo en las primeras décadas del siglo XX en lugares como el Cañón de Chelly, en Arizona, y en la península de Yucatán.

Las actuaciones estarán compuestas por Abigail Lawrie junto a Tom Felton, con un reparto que incluye a Wes Studi y Abigail Breslin. El propósito es que el personaje de Kilmer aparezca en varias etapas de su vida, lo que se llevará a cabo con fotografías y material proporcionado por su familia.

De esta manera, todas las secuencias de la cinta en las que aparece el actor son sintéticas, creadas con IA generativa a partir de imágenes de archivo.

La última participación de Kilmer en el cine fue en "Top Gun: Maverick” (2022). Allí, para retomar su papel como Tom “Iceman” Kazansky, aceptó que la empresa Sonantic realizara retoques en su voz con la inteligencia artificial, ya que se encontraba padeciendo los efectos del avance de la enfermedad.