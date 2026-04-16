Shannon Elizabeth, la actriz de American Pie que lanzará su cuenta de OnlyFans: "Un nuevo capítulo" + Seguir en









Elizabeth se une a una creciente lista de actrices y celebridades que se unen a la plataforma, entre las que se incluyen Carmen Electra, Mia Khalifa y la estrella de Los Soprano, Drea de Matteo.

La actriz de 52 años se une a la plataforma de contenido para adultos.

La actriz Shannon Elizabeth, quien fue uno de los mayores símbolos sexuales de Hollywood a principios de la década de 2000 gracias a sus papeles en la franquicia cinematográfica American Pie y en la película original Scary Movie, se unirá a OnlyFans, y su cuenta se activará oficialmente en la plataforma a partir de hoy jueves 16 de abril.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el rumbo de mi trayectoria. Este nuevo capítulo se trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, declaró Elizabeth a la revista People sobre su decisión de unirse a la plataforma de creación de contenido para adultos.

“Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. Creo sinceramente que este es el futuro”, añadió.

image Shannon Elizabeth en American Pie. Elizabeth recalcó a sus fans que sigue viviendo en Sudáfrica y centrada en su labor benéfica, que "sigue siendo muy importante para mí. Pero este me parece el momento perfecto para abrir mi mundo a los fans que me han acompañado durante todo este camino. Estoy muy emocionada".

Otras actrices y celebridades que se unieron a OnlyFans Elizabeth se une a una creciente lista de creadoras de alto perfil en OnlyFans, entre las que se incluyen Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa, la estrella de Los Soprano, Drea de Matteo, y Sophia Rain. La plataforma se ha propuesto reclutar creadoras de contenido no pornográfico, como la comediante Whitney Cummings , y en 2021 lanzó OFTV, un servicio de streaming gratuito y apto para todos los públicos con contenido original.

De Matteo abrió una cuenta de OnlyFans en agosto de 2025 y se hizo viral al revelar que las ganancias que obtuvo en tan solo un mes le permitieron evitar la ejecución hipotecaria de su casa. La ganadora del Emmy atravesaba dificultades económicas debido a la escasez de papeles en Hollywood.

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