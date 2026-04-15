Nicolas Cage y el director Osgood Perkins volverán a trabajar juntos en una película secuela de "Longlegs"

Paramount Pictures adquirió los derechos tras el éxito de la primera película, que recaudó u$s128 millones con un presupuesto de u$s10 millones.

El dúo vuelve para la secuela del filme de 2024.

Nicolas Cage regresará para una segunda película de Longlegs bajo la dirección de Osgood Perkins .

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Perkins volverá a escribir y dirigir la película sobre un asesino en serie, aún sin título, con Cage retomando el papel protagonista y productor según informó el portal The Hollywood Reporter. Paramount Pictures adquirió los derechos tras el éxito de la primera película, que recaudó u$s128 millones con un presupuesto de u$s10 millones.

De la trama de la secuela aún no se conocen detalles, podrían continuar desde la historia ya vista o ser una precuela que explore otra etapa del asesino interpretado por Cage. Se espera que en los próximos meses tengamos más información sobre el reparto o los acontecimientos que veremos.

La primera película seguía a la agente del FBI Lee Harker ( Maika Monroe ), a quien se le asigna la misión de dar caza a un asesino en serie (Cage) que lleva 30 años masacrando familias, aparentemente con poderes sobrehumanos. Cuando Harker descubre una conexión personal con el asesino, debe detenerlo antes de que vuelva a atacar.

Perkins regresa al universo de Longlegs tras finalizar el rodaje de The Young People , protagonizada por Nicole Kidman , Lola Tung y Nico Parker .

Mientras tanto, Cage protagonizará Spider-Noir, la serie de Spider-Man de Amazon MGM Studios, que se estrena en mayo.

La miniserie está inspirada en el personaje de Spider-Noir, Cage, al que se le dio voz en las películas animadas del Spider-Verse. Esta versión de acción real es una adaptación directa de la serie de cómics Spider-Man Noir.

La sinopsis oficial dice: “Spider-Noir cuenta la historia de un detective privado envejecido y con mala suerte (Cage) en el Nueva York de los años 30, que se ve obligado a lidiar con su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad”.