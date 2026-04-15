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15 de abril 2026 - 15:18

Nicolas Cage y el director Osgood Perkins volverán a trabajar juntos en una película secuela de "Longlegs"

Paramount Pictures adquirió los derechos tras el éxito de la primera película, que recaudó u$s128 millones con un presupuesto de u$s10 millones.

El dúo vuelve para la secuela del filme de 2024.

El dúo vuelve para la secuela del filme de 2024.

Nicolas Cage regresará para una segunda película de Longlegs bajo la dirección de Osgood Perkins.

Perkins volverá a escribir y dirigir la película sobre un asesino en serie, aún sin título, con Cage retomando el papel protagonista y productor según informó el portal The Hollywood Reporter. Paramount Pictures adquirió los derechos tras el éxito de la primera película, que recaudó u$s128 millones con un presupuesto de u$s10 millones.

Informate más

De la trama de la secuela aún no se conocen detalles, podrían continuar desde la historia ya vista o ser una precuela que explore otra etapa del asesino interpretado por Cage. Se espera que en los próximos meses tengamos más información sobre el reparto o los acontecimientos que veremos.

De qué trató la primera película de Longlegs

La primera película seguía a la agente del FBI Lee Harker (Maika Monroe), a quien se le asigna la misión de dar caza a un asesino en serie (Cage) que lleva 30 años masacrando familias, aparentemente con poderes sobrehumanos. Cuando Harker descubre una conexión personal con el asesino, debe detenerlo antes de que vuelva a atacar.

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Perkins regresa al universo de Longlegs tras finalizar el rodaje de The Young People, protagonizada por Nicole Kidman, Lola Tung y Nico Parker.

Mientras tanto, Cage protagonizará Spider-Noir, la serie de Spider-Man de Amazon MGM Studios, que se estrena en mayo.

La miniserie está inspirada en el personaje de Spider-Noir, Cage, al que se le dio voz en las películas animadas del Spider-Verse. Esta versión de acción real es una adaptación directa de la serie de cómics Spider-Man Noir.

La sinopsis oficial dice: “Spider-Noir cuenta la historia de un detective privado envejecido y con mala suerte (Cage) en el Nueva York de los años 30, que se ve obligado a lidiar con su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad”.

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