Audiencia récord y más de 500 episodios: la serie de HBO Max que es un éxito en todo el mundo + Seguir en









Esta extensa ficción española logró cautivar a millones de espectadores en distintos países y se encuentra entre las más vistas.

Con una narrativa extensa y personajes complejos, la serie se consolida como una de las propuestas más elegidas. Freepik

En medio del reinado de las series cortas con temporadas de muy pocos capítulos, todavía existen proyectos que desafían esa tendencia. En HBO Max hay algunas ficciones que apuestan por las historias más largas y consiguen conectar con el público con la mística de las grandes producciones de antes.

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Una de ellas logró destacarse con una gran cantidad de espectadores, manteniéndose en lo más alto de los rankings. Para todos esos fanáticos de las series largas, esta producción cuenta con una gran cantidad de capítulos disponibles que la convierten en la opción ideal para quienes buscan hacer una buena maratón.

La Promesa Esta serie española quedará en la historia por ser una de las más largas. Gentileza - HBO Max De qué trata La Promesa La Promesa es un drama ambientado en España a comienzos del siglo XX, más precisamente en 1913. El relato gira en torno a Jana, una joven que llega a un imponente palacio con el objetivo de esclarecer la muerte de su madre y encontrar a su hermano desaparecido.

Su ingreso al lugar se da tras un accidente aéreo, que marca el inicio de su vínculo con la familia que habita el palacio. A partir de ese momento, la protagonista se infiltra en un mundo lleno de secretos, tensiones y jerarquías sociales muy marcadas.

La trama tiene romance, intriga y venganza. Uno de sus ejes principales es la relación entre Jana y Manuel, un joven perteneciente a la clase alta, lo que genera conflictos sociales que impulsan la historia. Además del drama personal, la serie construye un excelente retrato del contexto histórico de la época, mostrando las costumbres, los roles sociales y las disputas de poder que le dan profundidad a cada episodio.

Pero su rasgo más distintivo es su extensión, cada temporada supera los 120 capítulos de aproximadamente una hora, lo que lleva a que la producción acumule más de 500 episodios en total, como pasaba con las novelas clásicas. El proyecto ya logró posicionarse entre las ficciones más vistas en distintos países de Latinoamérica. La promesa La Promesa es la serie más vista de HBO Max en el momento. Gentileza - HBO Max HBO Max: tráiler de La Promesa Embed - THE VOW - Season 1 | Official Trailer | STUDIOCANAL HBO Max: elenco de La Promesa Ana Garcés

Arturo García Sancho

Eva Martín

Manuel Regueiro

María Castro

Xavi Lock

Marta Costa

Guillermo Serrano

Isabel Serrano

Joaquín Climent

Andrea del Río

Amparo Piñero