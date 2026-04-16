Chau Ingresos Brutos en CABA: quiénes son los 22 profesionales exentos y cómo tramitar el beneficio

El beneficio se aplica de forma automática, siempre que la actividad sea prestación de servicios y el usuario no registre deudas ante la AGIP.

La medida busca reducir la carga fiscal y simplificar los trámites.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ) comenzó a implementar la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los trabajadores independientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ).

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La propuesta fue impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri , y apunta a reducir la carga fiscal y simplificar los trámites para quienes forman parte del Régimen Simplificado.

La medida beneficiará a más de 140.000 contribuyentes de 22 actividades específicas . A continuación, conocé los detalles.

La medida establece que las categorías A, B y C del Régimen Simplificado quedarán exentas completamente del pago del impuesto, es decir, recibirán una bonificación del 100% .

Mientras que, los contribuyentes que se encuentran en las escalas D, E, F, G y H recibirán un descuento del 75% , lo que significa que sólo tendrán que abonar el 25% del monto total.

El ahorro se aplica de forma automática, siempre que la actividad sea la prestación de servicios y el usuario no registre deudas.

En un video publicado en la red social X (ex Twitter), Jorge Macri detalló: "Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Y eso pasaba en esta Ciudad. Durante años, el Estado confundió su rol: en vez de impulsar al que trabaja, lo asfixió. Se terminó. Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio. Porque esta es la única forma de salir adelante: dejar de ponerle el pie encima al que trabaja. Esto también es ordenar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2044409271471763879?s=20&partner=&hide_thread=false Eliminamos Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales. pic.twitter.com/QTsh3kelSh — Jorge Macri (@jorgemacri) April 15, 2026

Los 22 trabajos independientes que dejan de pagar Ingresos Brutos

La propuesta apunta a servicios no profesionales y oficios donde el ingreso depende casi exclusivamente del trabajo personal, sin grandes estructuras empresariales. Esto incluye desde actividades técnicas hasta labores más tradicionales.

Entre ellas se encuentran:

Servicios técnicos

Fotógrafos

Peluqueros

Diseñadores sin título de grado

Barberos

Editores

Mecánicos

Camarógrafos

Personal trainers

Guionistas

Esteticistas

Masajistas

Carpinteros

Herreros

Sastres

Zapateros

Pintores

Artesanos

Joyeros

Jardineros

Cerrajeros

peluqueria

Requisitos y cómo acceder a la exención de Ingresos Brutos en 2026

A diferencia de otros beneficios fiscales, no es necesario realizar una inscripción específica para acceder, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Los requisitos son:

Estar inscripto en el Régimen Simplificado de la Ciudad.

Desarrollar una actividad de servicios incluida dentro de las alcanzadas por la propuesta.

No registrar deudas en Ingresos Brutos.

Quienes cumplen con estos tres puntos reciben la bonificación automáticamente en su liquidación mensual. El sistema de la AGIP cruza los datos y aplica el beneficio sin intervención del contribuyente.

Actualmente, 47.000 porteños ya gozan de esta medida: 35.000 no deben pagar nada, mientras que 12.000 obtienen un descuento parcial.

Sin embargo, para que el resto de los titulares puedan alcanzar esta ventaja, deberán regularizar su situación tributaria antes del 30 de abril mediante la moratoria vigente. El Gobierno porteño habilitó un régimen que permite ponerse al día con importantes rebajas.