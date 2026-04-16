A 10 años de la muerte de Prince, revelan detalles sobre cómo fueron sus últimos días

BrownMark, bajista de The Revolution entre 1981 y 1986, dio detalles sobre cómo fueron sus últimos encuentros.

A días de cumplirse diez años después de la muerte de Prince , un reconocido miembro de su banda reveló que algo extraño le sucedía al ícono de la música en los meses previos a su sobredosis de fentanilo el 21 de abril de 2016.

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“Sabía que algo andaba mal”, declaró BrownMark , bajista de The Revolution entre 1981 y 1986, al portal Page Six. “Algo no estaba bien con su memoria ni con su comportamiento”.

Los dos habían estado sin contacto durante años, tras lo que BrownMark describió como una hermandad que podía volverse volátil, cuando un conocido en común, Jim Lundstrom, conserje de Paisley Park, llamó. “Me dijo: ‘Mark, tengo la sensación de que [Prince] se va a poner en contacto contigo porque no para de hablar de ti’”, recordó BrownMark.

“[Prince] me dice: 'Quiero que vueles a Minneapolis. Vamos a organizar algunas cosas. Quiero ver si quieres participar'”.

Para BrownMark, eso fue suficiente. Su relación siempre había sido complicada: "Ambos éramos dominantes", dijo. "Siempre fuimos así". Lo dejó todo en California, su hogar, y voló a Minneapolis. Pero cuando llegó, según BrownMark, Prince "se olvidó de que me había llevado allí" .

prince-brownmark Prince y BrownMark.

El bajista, que participó en los legendarios álbumes "1999" y "Purple Rain", dijo que pasó días sentado en su hotel, solo, esperando.

Finalmente, se encontró con el baterista John Blackwell Jr. en el vestíbulo. “No tengo su número de teléfono. No sé cómo contactar con [Prince]. He estado aquí sentado. No sé qué está pasando”, recordó haber dicho.

Cuando Blackwell le informó a Prince que BrownMark estaba en el hotel, la respuesta, según el bajista, fue: "¿Qué? ¿Qué hace allí? ¿Lo trajiste tú?". Y él respondió: "Oh, lo olvidé".

Y cuando BrownMark finalmente llegó a Paisley Park, el estudio de Prince, dijo: “Ahí fue cuando supe que algo andaba mal. Algo no estaba bien con su memoria y su comportamiento”.

Aun así, ambos hablaron de formar un nuevo grupo y retomar el sonido de Revolution. BrownMark aceptó volver y trabajar juntos. Unos meses después, tal como estaba previsto, dejó su vida en California y se mudó a Minneapolis.

Cuando entró en Paisley Park, dijo, Prince se quedó paralizado. “Se le notaba el pánico en la cara porque acababa de recordar lo que había hecho: ‘Oh, no, espera un momento. le dije que se mude aquí’”, dijo BrownMark. “En ese momento, su memoria estaba completamente perdida”.

La muerte de Prince y su adicción a las drogas

El bajista ahora cree que la memoria a corto plazo de Prince fue borrada por los opioides que, según se dice, consumía con frecuencia antes de su muerte . Se ha informado que el siete veces ganador del Grammy creía estar comprando Vicodin antes de su fallecimiento el 21 de abril de 2016, sin saber que las pastillas falsificadas contenían fentanilo.

Falleció en un ascensor en Paisley Park un día antes de la cita que tenía programada con un especialista en adicciones.

“Hombre, [las pastillas] simplemente nublan la memoria. Y creo que eso era lo que le pasaba a él porque dependía mucho de los opioides para el dolor de cadera”, dijo BrownMark, señalando que Prince nunca habría admitido públicamente que tenía problemas.

“No iba a dejar que nadie lo viera sudar”, dijo. “No iba a contárselo a nadie”.