Beyoncé respaldó a Lizzo, denunciada por acoso y discriminación por exbailarinas

"¡Te amo, Lizzo!" , exclamó la popular intérprete en medio de la canción "Break My Soul (The Queens Remix)" , en la que sobre el final suele mencionar a icónicos artistas, según consigna el sitio especializado Variety.

“Las demandantes estaban horrorizadas por la poca consideración que mostraba Lizzo por la autonomía corporal de sus empleados y quienes la rodeaban, especialmente en presencia de muchas personas a las que ella empleaba”, dice la denuncia, que también alcanza a la productora Big Grrrl Big Touring y a Shirlene Quigley, directora del cuerpo de baile de la cantante.

El descargo de Lizzo tras la denuncia

Al conocerse la denuncia, Lizzo emitió un descargo a través de un comunicado, en el que expresó: “Por lo general, elijo no responder a las acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas. Estas historias sensacionalistas provienen de exempleadas que ya han admitido públicamente que les dijeron que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional”.

En tal sentido, Davis y Williams fueron despedidas de la compañía. En cambio, Rodríguez presentó su renuncia.

“No estoy aquí para ser vista como una víctima, pero también sé que no soy la villana que la gente y los medios me han presentado estos últimos días. Soy muy abierta con mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy”, añadió Lizzo en el comunicado.