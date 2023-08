Lizzo respondió a las acusaciones de acoso sexual y discriminación

La estrella del pop Lizzo respondió a las numerosas acusaciones de acoso sexual y discriminación que han surgido en los últimos días, y no se ha contenido, describiéndolas como “demasiado escandalosas para no ser abordadas” .

En una publicación de Instagram, la cantante de Juice , cuyo nombre real es Melissa Jefferson , describió las acusaciones como “sensacionalistas y provenientes de ex empleados que ya admitieron públicamente que les dijeron que su comportamiento en la gira era inapropiado y poco profesional” .

Las acusaciones contra Lizzo

La declaración de la estrella del pop se produjo después de que un trío de exbailarinas de gira que trabajaron en su serie de Amazon Prime Video "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrrls" la demandaron por agresión, acoso sexual y discriminación, que se estrenó el año pasado.