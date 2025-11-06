Bizarrap con Daddy Yankee en la Music Session #0/66 : que dice la letra







La colaboración marcó un regreso histórico para el cantante puertorriqueño, quien había anunciado su retiro de los escenarios en 2022 y llevaba varios años enfocado en la música cristiana.

Bizarrap estrenó la Music Session con Daddy Yankee.

Tras varias horas de espera, ya se estrenó la BZRP Music Sessions #0/66 de Daddy Yankee y Bizarrap, la nueva canción del productor argentino en colaboración con el legendario artista puertorriqueño. El video oficial ya cuenta con casi 6 millones de reproducciones.

La unión entre ambos marcó un regreso histórico para el intérprete detrás de éxitos como Gasolina, Llamado de Emergencia o Con Calma, quien había anunciado su retiro de los escenarios en 2022 y llevaba varios años enfocado en la música cristiana.

En este mismo sentido, el propio productor celebró la colaboración en su cuenta de X (antes Twitter) con un mensaje: “Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió junto a un fragmento del videoclip que compartió en redes.

LINK: https://t.co/PCOwntUTbs pic.twitter.com/5ZmQESKeBc — bzrp (@bizarrap) November 6, 2025 Qué dice la letra de la nueva BZRP Session con Daddy Yankee Con un beat que mezcla el mambo y el reggaetón clásico, el productor logró capturar el ADN de los 2000, la época dorada del género, sin perder su impronta moderna.

La canción arranca diciendo: “Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de abajo, Bizarrap suena el bass. Código siete, ocho, siete, alias El Calentón. Pon la batería, que llegó el reggaetón”. Desde los primeros versos, Daddy Yankee mezcla referencias bíblicas, códigos de barrio y guiños a su pasado musical. En un momento central, dice: “Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo”.

En los últimos dos años, el artista se volcó a la música cristiana y llegó incluso a realizar presentaciones religiosas en el Estadio Chacarita Juniors y en el microestadio del Parque Eva Perón de Lomas de Zamora, donde predicó sobre su fe. De esta forma, la canción funciona como una declaración de identidad, un mensaje de libertad creativa y espiritual con el que el puertorriqueño reafirma quién es y lo que representa después de tres décadas de carrera.