Session de Bizarrap y Daddy Yankee: a qué hora sale y qué se sabe del lanzamiento

Bizarrap , el productor musical argentino más influyente del momento, sorprendió a sus seguidores al anunciar su próxima " BZRP Music Session Vol. 0/66" , junto a nada menos que Daddy Yankee , uno de los máximo referente del reggaetón.

La noticia encendió las redes sociales, donde miles de fanáticos celebraron lo que promete ser un hito para la música latina, uniendo al productor más influyente de la escena actual con el artista que marcó a toda una generación.

La esperada colaboración, titulada “BZRP Music Sessions Vol. 0/66”, estará disponible hoy 5 de noviembre, a las 21 hs (hora de Argentina) , y genera gran expectativa tanto en el público como en la industria musical.

Con esta unión explosiva, Bizarrap continúa consolidando su lugar como uno de los productores más importantes del mundo, mientras que Daddy Yankee, quien se había despedido de los escenarios en 2023, regresa con una participación que promete ser legendaria.

Daddy Yankee hizo su último recital en diciembre de 2023 en su ciudad natal, San Juan, en Puerto Rico , y se retiró de la música para dar comienzo a una nueva etapa en su vida, dedicada a su fe. “Esta noche, reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él ”, expresó durante una de sus últimas presentaciones.

Sin embargo, su distancia de la música duró poco ya que en julio de este año anunció el estreno de Sonríele. "Esto no se trata de un regreso. Se trata de una conexión", expresó en un comunicado de prensa.

"La vida no es perfecta, pero hay que sonreír a pesar de todo. Esta canción nació de lo que vivimos todos los días. Es mi forma de decirle a la gente que no se rinda, que valore lo pequeño y que nunca deje que le quiten la alegría", había afirmado.

Para cerrar su exitosa carrera, Daddy Yankee había lanzado en marzo de 2022 su último álbum, ‘Legendaddy’, que superó los 600 millones de reproducciones en menos de un mes y contó con colaboraciones de artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Pitbull, Natti Natasha y Becky G.

De esta manera, el estreno de la canción producida por el reconocido artista argentino genera doble expectativa ya que significará un nuevo regreso de Daddy Yankee a la música.