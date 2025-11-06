Disney sorprende con una serie coreana llena de acción, drama y venganza







Con una trama intensa y personajes que dan que hablar, esta serie de Disney es una de las grandes apuestas de la plataforma.

La serie coreana es una de las grandes apuestas de Disney por su frenética trama. Disney

Hay series que generan un gran impacto al momento de su estreno en las distintas plataformas de streaming. Disney logró volver a ponerse en la boca de todos al apostar a una producción bastante llamativa, debido a la atrapante y extrema trama que presenta.

El Manipulado llegó para dar que hablar, no solo por lo que representa dentro de la obra. El impacto que genera la sed de venganza del protagonista fue fuente de debate en distintas partes del mundo, donde se posicionó como una de las más mencionadas en las redes sociales.

El Manipulado Disney La serie coreana es la gran apuesta de Disney. Disney De qué trata Manipulado, la nueva serie de Disney Un hombre común pasa a vivir un infierno de la noche a la mañana y su vida da un giro drástico. El protagonista es acusado de un crimen que no cometió y, detrás de eso, hay un grupo de gente que orquesta todo tras las sombras.

Con villanos que realmente logran poner los pelos de punta a los espectadores por la maldad que trasmiten, la serie de Disney no paró de recibir críticas positivas. Sin embargo, también consiguió generar un gran debate por la crueldad de sus actuaciones.

Doh Kyung-soo

Lee Kwang-soo

Jo Yoon-su

Pyo Ye-jin

