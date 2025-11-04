Bizarrap anunció la Music Session 0/66 con Daddy Yankee







El anuncio generó enormes expectativas entre los fanáticos ya que no sólo se trata de una esperada colaboración sino que marcará el regreso del puertorriqueño a la música después de su retiro en 2023.

Daddy Yankee volverá a la música para la Bzrp Music Session 0/66.

Bizarrap sorprendió a todos sus fanáticos este martes al anunciar no sólo que estrenará una nueva Music Session-la última había sido publicada hace once meses- sino que en esta oportunidad colaborará ni más ni menos con Daddy Yankee, el legendario reggaetonero que se había despedido de la música en 2023 después de casi 30 años.

Se trata de la sesión 0/66, que estrenará este miércoles 5 de noviembre a las 21 horas. Este lanzamiento pondrá fin a la espera de los fans desde #61 con Luck Ra en diciembre de 2024.

Daddy Yankee vuelve a la música con Bizarrap tras su retiro en 2023 Daddy Yankee hizo su último recital en diciembre de 2023 en su ciudad natal, San Juan, en Puerto Rico, y se retiró de la música para dar comienzo a una nueva etapa en su vida, dedicada a su fe. “Esta noche, reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”, expresó durante una de sus últimas presentaciones.

Sin embargo, su distancia de la música duró poco ya que en julio de este año anunció el estreno de Sonríele. "Esto no se trata de un regreso. Se trata de una conexión", expresó en un comunicado de prensa.

"La vida no es perfecta, pero hay que sonreír a pesar de todo. Esta canción nació de lo que vivimos todos los días. Es mi forma de decirle a la gente que no se rinda, que valore lo pequeño y que nunca deje que le quiten la alegría", había afirmado.

Para cerrar su exitosa carrera, Daddy Yankee había lanzado en marzo de 2022 su último álbum, ‘Legendaddy’, que superó los 600 millones de reproducciones en menos de un mes y contó con colaboraciones de artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Pitbull, Natti Natasha y Becky G. De esta manera, el estreno de la canción producida por el reconocido artista argentino genera doble expectativa ya que significará un nuevo regreso de Daddy Yankee a la música.