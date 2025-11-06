De qué se trata "Mango", la nueva comedia romántica danesa de Netflix







La plataforma de streaming tiene un estreno para aquellos amantes del romance, esta vez de la mano de una producción nórdica.

"Mango": la nueva comedia romántica de Netflix.

La plataforma de streaming Netflix estrena "Mango", una comedia romántica danesa que combina ambición profesional, amor inesperado y paisajes soleados de Málaga. Dirigida por Mehdi Avaz y escrita por Milad Schwartz Avaz, la película promete ser un escape luminoso para los amantes del cine romántico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La trama sigue a Lærke, una directora de hotel ambiciosa interpretada por Josephine Park, quien viaja a Málaga con un objetivo claro: desarrollar un lujoso complejo turístico en una plantación de mangos. Sin embargo, su plan se complica cuando conoce a Alex, el dueño de la finca, interpretado por Dar Salim. Este exabogado se resiste a vender su propiedad debido a un pasado trágico que lo ata emocionalmente al lugar.

mango Netflixx De qué trata "Mango" La historia toma un giro inesperado cuando Lærke llega acompañada de su hija Agnes, interpretada por Josephine Højbjerg, una niña que anhela más tiempo de calidad con su madre. Lo que comienza como un conflicto de intereses profesionales entre Lærke y Alex, se transforma en un romance que desafía sus prioridades.

La película explora dilemas universales, sobre cómo equilibrar la ambición laboral con las relaciones personales o Qué pasa cuando el amor irrumpe en medio de un proyecto profesional? Bajo el sol andaluz, los personajes descubren que la vida puede ofrecer segundas oportunidades, tanto en el amor como en la reconquista de uno mismo.

Tráiler de "Mango" Embed - Mango | Official Trailer | Netflix Reparto de "Mango" El elenco de "Mango" está conformado por actores que aportan profundidad a sus personajes:

Josephine Park como Lærke , la ejecutiva decidida que debe elegir entre su carrera y su vida personal.

Dar Salim como Alex , el dueño de la finca con un pasado que lo mantiene anclado a su tierra.

Josephine Højbjerg como Agnes , la hija de Lærke , quien busca reconectar con su madre.

Sara Jimenez como Paula , un personaje clave en la trama.

Anders W. Berthelsen como Tom .

Paprika Steen como Joan.

Temas Netflix

Streaming