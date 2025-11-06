Detienen al rapero Namewee por la muerte de la influencer Iris Hsieh

La causa rápidamente fue catalogada como asesinato y la mujer fue encontrada en la bañera de un hotel. En la escena se secuestraron presuntas pastillas de éxtasis y el hombre está custodiado "para ayudar en la investigación".

Un rapero de Malasia fue detenido, y cuenta con prisión preventiva, por la muerte de una influencer. La joven fue encontrada en la bañera de un hotel en las últimas semanas.

Se trata del cantante Namewee (42), demorado por la muerte la influencer taiwanesa Iris Hsieh (31) encontrada muerta en la bañera de un alojamiento de Kuala Lumpur hace dos semanas.

Fuentes policiales sostienen que Namewee fue la última persona vista con Hsieh . El representante de la mujer declaró a la BBC que Hsieh se encontraba en Malasia para hablar sobre un video comercial que Namewee había aceptado dirigir.

Namewee negó los cargos de uso y posesión de drogas ilegales; por eso se le había concedido libertad bajo fianza pero ahora está de nuevo bajo custodia para "ayudar en la investigación" , según informó la policía después de reclasificar la muerte de la influencer como asesinato.

El rapero se entregó voluntariamente el miércoles por la mañana, según informó su abogado, y fue puesto en preventiva durante seis días. Según informes de los medios de comunicación malasios, Namewee contactó a los servicios de emergencia a las 12:30 hora local (05:30 GMT) del 22 de octubre, después de encontrar a Hsieh inconsciente en el baño .

iris hsieh La policía dijo que esperan los resultados de la autopsia y análisis toxicológico sobre la causa de muerte de Iris. @irisirisss900

La policía arrestó a Namewee ese mismo día, después de encontrar en la escena nueve pastillas azules sospechadas de ser éxtasis. A pesar de negar haberlas consumido, Namewee dio positivo por varias sustancias ilícitas, como anfetaminas, metanfetamina, ketamina y THC, informó la policía.

El cantante, conocido por su música satírica, tiene 3,6 millones de suscriptores en YouTube y 856.000 seguidores en Instagram. Canta en mandarín y es muy popular en Taiwán y China.

Hsieh ya había aparecido anteriormente en un video musical de él para la canción China Reggaeton, lanzada en enero de 2020. Este martes, el jefe de policía de Kuala Lumpur, Fadil Marsus, destacó que el intérprete se había "escondido" después de que la causa fuera recatalogada de "muerte súbita" a asesinato.

Al mismo tiempo, Fadil dijo que la policía estaba esperando los resultados de la autopsia y del análisis toxicológico para determinar la causa de la muerte.

Quién era Iris Hsieh

Si bien Hsieh no era tan famosa en toda Asia, en comparación con Namewee, cuenta con un número considerable de seguidores en las redes sociales. Con contenido basado en posteos personales, saltó a la fama en 2019. La mujer se graduó de la Universidad Central de Ciencia y Tecnología de Taiwán con un título en enfermería, según China Press.

El responsable de redes sociales de Hsieh, que pidió ser identificado solo como Chris, declaró a la BBC que su familia no podía viajar a Malasia para dar seguimiento al caso debido a sus "graves discapacidades". En cambio, contrataron representantes legales allí para que actúen en su nombre, dijo.