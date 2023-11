Blue Beetle llega a HBO Max: cuándo se estrena

Blue Beetle – Tráiler Oficial.mp4 Warner Bros. Pictures

Junto a Maridueña (Cobra Kai) están Adriana Barraza (Rambo: Last Blood, Thor), Damían Alcázar (Narcos, Narcos: México), Elpidia Carrillo (Mayans M.C., Predator), Bruna Marquezine (Maldivas, God Save the King), Raoul Max Trujillo (las películas de Sicario, Mayans M.C.), con la ganadora del Oscar Susan Sarandon (Monarch, Dead Man Walking) y George Lopez (las franquicias Rio y Los Pitufos). La película también está protagonizada por Belissa Escobedo (American Horror Stories, Hocus Pocus 2) y Harvey Guillén (What We Do in the Shadows).