Brian May fue elegido como el mejor guitarrista de la historia del rock

"Estoy absolutamente sin palabras. Estoy alucinando, es completamente inesperado. Obviamente, me emociona profundamente que la gente piense en mí de esta manera", manifestó el guitarrista a esa revista, según replica la agencia DPA.2

https://twitter.com/TotalGuitar/status/1270068221954142210 Brian May nudges out Jimi Hendrix to top Total Guitar greatest rock guitarist of all time poll https://t.co/gt12hyGLvq — Total Guitar (@TotalGuitar) June 8, 2020

El dueño de los solos de hits como "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop me Now", "Somebody to Love" añadió: "No diré nunca que soy un gran guitarrista en el sentido de virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que he hecho ha llegado a la gente. Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón y se trata de eso".

Esta publicación ya había consagrado años atrás a Van Halen como el mejor guitarrista, en una compulsa que despertó críticas.

Ocurre que ese listado chocó contra uno publicado por la revista Rolling Stone que proyecta en el primer lugar, desde hace años, a Hendrix como el mejor guitarrista de todos los tiempos. Este se encuentra seguido por Clapton, Page, Keith Richards (Rolling Stones), Jeff Beck (The Yarbirds), B.B. King y Chuck Berry, postergando al guitarrista de Queen al 26º lugar.

En tal sentido, este último ranking pareciera coincidir de manera más ajustada con las preferencias de críticos, historiadores y músicos.

Es así que habría que analizar si cada revista se basa, a la hora de elegir un ranking de mejores guitarristas, en la influencia que estos generan, sus solos, las composiciones, las perfomances en vivo, o si es una mezcla de todas esas acciones.

Precisamente, el propio May siempre tuvo a Hendrix como su máximo ídolo, a la vez que manifestó que Page, a quien conocía del colegio, siempre fue un referente.