Britney Spears cumple 44 años, una vida entre el éxito, maltratos y escándalos

La "Princesa del Pop" vive una etapa distinta entre su estadía en México, la reconexión con sus hijos y el desafío de cuidar su salud mental.

Hoy, Britney Spears celebra sus 44 años . La artista que marcó a toda una generación con sus éxitos musicales como "Baby One More Time" y "Oops!...I Did It Again" , transita una etapa más íntima, lejos de los escenarios y del torbellino mediático que la persiguió durante décadas.

Su cumpleaños encuentra a la “Princesa del Pop” instalada en México, intentando recuperar el control sobre su rutina, su salud mental y sus decisiones, después de haber pasado por uno de los procesos legales más comentados de la televisión.

La historia de Britney Spears como estrella comenzó mucho antes de que el mundo la conociera. Nacida en Mississippi y criada en Kentwood, Louisiana, empezó a cantar y bailar desde los cuatro años y creció entre competencias, clases de actuación y escenarios escolares.

Su primer paso llegó en 1992, cuando quedó seleccionada en "The Mickey Mouse Club" , donde compartió elenco con futuros talentos como Christina Aguilera, Ryan Gosling y Justin Timberlake . El programa fue la plataforma que le permitió entrenarse, ganar soltura y llamar la atención de quienes apostaban por las nuevas figuras del pop .

Sin embargo, el salto definitivo ocurrió en 1998 , cuando lanzó “Baby One More Time” , un sencillo que lideró rankings y la convirtió en un fenómeno global. Su primer álbum vendió más de 25 millones de copias , algo que ninguna artista debutante había alcanzado hasta ese momento.

En 2000, lanzó "Oops!... I Did It Again", que batió récords en su primera semana. Con "Britney" (2001) e "In the Zone" (2003), la artista mostró un costado más maduro y comenzó a tomar el control creativo, experimentando con ritmos más sensuales y colaborando con artistas como Madonna.

A pesar de la presión mediática, la cantante siguió trabajando con un nivel de productividad impresionante. Su residencia "Britney: Piece of Me en Las Vegas" (2013-2017) terminó de formarla como un ícono de la música, recaudando más de 130 millones de dólares y convirtiéndose en una propuesta que otras estrellas como Jennifer Lopez, Lady Gaga o Katy Perry luego replicarían.

El juicio contra su padre

El capítulo más oscuro de su historia comenzó en 2008, cuando fue sometida a una tutela legal luego de una serie de episodios personales. Bajo ese acuerdo, su padre, Jamie Spears, obtuvo el control sobre sus finanzas, su medicación y gran parte de sus decisiones diarias.

Sin embargo, lo que inicialmente era una medida de protección terminó transformándose en un régimen que duró trece años y que la propia Britney describió como un periodo traumático del que le costará recuperase.

La batalla legal para recuperar su libertad fue lenta, pero, la presión del movimiento "Free Britney", el apoyo de sus fans y el testimonio que dio ante la jueza en 2021 impulsaron un cambio histórico.

Spears denunció públicamente que, durante ese momento, sufrió “daño cerebral”, que se le impusieron tratamientos sin su consentimiento y que se le restringió, incluso, la posibilidad de decidir sobre su propia vida personal.

En noviembre de 2021, la justicia finalmente la liberó. A partir de ese momento, comenzó un proceso de reconstrucción que incluyó distanciamiento de su padre, intentos de recomponer la relación con sus hijos, publicaciones en redes sociales donde habló sin filtros y nuevos conflictos a raíz del libro de Kevin Federline, su exmarido, que reavivó viejas heridas familiares.

Cómo se encuentra su salud mental

Desde 2021, luego de recuperar su autonomía, Britney hizo cambios importantes: buscó más contacto con sus hijos, retomó diálogo con parte de su familia y eligió alejarse de la prensa para cuidar su estabilidad.

En 2024 decidió mudarse a Cabo San Lucas, México buscando una vida más tranquila, sin el asedio de paparazzi que ella misma describió como “siempre crueles”.

En redes sociales, se muestra relajada, bailando, compartiendo rutinas o reuniones con amigos. Sin embargo, también vive episodios que generaron preocupación: discusiones públicas, mensajes confusos y, en 2025, un incidente en un vuelo privado donde encendió un cigarrillo y consumió alcohol, lo que derivó en una advertencia por parte de autoridades aéreas.

En entrevistas recientes, Spears reconoce que su bienestar es un trabajo diario por lo que prioriza terapia, descanso, límites y un entorno reducido. También mantiene su vida amorosa reservada desde su separación de Sam Asghari, afirmando que no está lista para una relación estable y que necesita espacio para reconstruirse emocionalmente.