El "inminente gran anuncio" de Liam Gallagher que enloqueció a los fans en redes sociales

El músico agitó las redes con un mensaje en X que reavivó las teorías sobre el futuro de Oasis tras el cierre de su gira mundial.

Liam Gallagher encendió las redes con un mensaje inesperado. DF Entertainment

Liam Gallagher generó un revuelo global entre los seguidores de Oasis al publicar un misterioso aviso en sus redes sociales, a pocos días de haber finalizado la exitosa gira que lo reunió nuevamente sobre el escenario con su hermano Noel. Con una frase breve, el cantante volvió a encender las especulaciones sobre el futuro de la banda.

Como es habitual, Gallagher utilizó su perfil en X para compartir pensamientos, guiños musicales y adelantos de su vida personal y artística. Esta vez, sus palabras tomaron otra dimensión: “Inminente gran anuncio”, escribió, provocando una ola inmediata de reacciones, teorías y emociones entre quienes sueñan con un regreso a gran escala de Oasis.

Embed BIG ANNOUNCEMENT IMMINENT — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 2, 2025 Rumores que toman fuerza La publicación coincidió con rumores recientes que aseguran que la banda británica estaría por anunciar un nuevo tour mundial. Según trascendió, la posible gira incluiría países que quedaron fuera de su última vuelta, lo que aumentó las expectativas de los fanáticos alrededor del mundo.

A la ola de rumores se sumó un movimiento corporativo que alimentó aún más las sospechas. Adidas, una marca históricamente cercana al universo estético de los Gallagher, comunicó en Reino Unido el lanzamiento de otra línea de indumentaria inspirada en Oasis. Para muchos, se trata de una señal más de que un anuncio mayor está en camino.

76JFTMCLCZEARPQWOKMIG3TD6M La expectativa crece: Adidas ya adelantó una colección relacionada con Oasis. Aunque Liam no ofreció detalles adicionales, su mensaje bastó para reinstalar la ilusión de un nuevo hito en la historia de la banda. Los seguidores aguardan ahora la confirmación oficial, mientras las teorías crecen en las redes y la expectativa se multiplica alrededor de lo que podría ser el próximo gran movimiento de Oasis.

Qué dijo Liam Gallagher sobre el futuro de Oasis Ante las consultas de los fans sobre la gira (la cuál está en su etapa final) Liam dio detalles de que pasará con Oasis en el futuro. oasis "Me verán el año que viene, y el siguiente, y así sucesivamente. Todavía no sé si será con Oasis; tenemos que sentarnos a hablarlo. Si dependiera de mí, estaríamos de gira hasta el día que nos muramos, porque es lo mejor del mundo, pero por desgracia no es así", afirmó Liam ante la consulta de un usuario. Sin negar ni confirmar Liam dejó abierta la posibilidad para más shows de Oasis, dependerá de que él y principalmente Noel se pongan de acuerdo sobre el futuro de la banda. El éxito de la gira seguramente sea un punto a favor a la hora de esperar por una nueva gira o mejor aún, un nuevo disco.

