Britney Spears reveló que pensó que su familia iba a intentar matarla







La revelación surge de un nuevo extracto de las memorias de la artista "The Woman in Me".

Britney Spears se prepara para presentar sus memorias.

Britney Spears reveló que sintió que su familia estaba tratando de matarla durante sus 13 años de tutela.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un nuevo extracto de sus memorias, "The Woman in Me", obtenido por Time, la ícono del pop admitió que su familia la inmovilizó y la llevó al hospital luego de un incidente en 2008 en el que se encerró en un baño con su hijo, Jayden porque le preocupaba no volver a ver a sus hijos nunca más. Después de eso, su padre, Jamie Spears, presentó los documentos para ingresarla bajo tutela.

Britney Spears y una fuerte revelación sobre su familia “En varias ocasiones me resistí, especialmente cuando mi padre me quitó el acceso a mi teléfono celular”, escribió en el libro. “Me pasarían de contrabando un teléfono privado y trataría de liberarme. Pero siempre me atraparon”.

Continuó: “Y aquí está la triste y honesta verdad: después de todo lo que había pasado, no me quedaba mucha lucha por hacer. Estaba cansada y también tenía miedo. Después de que me sujetaran en una camilla, supe que podían sujetar mi cuerpo en cualquier momento que quisieran. Podrían haber intentado matarme, pensé. Empecé a preguntarme si querían matarme”.

Cuando su padre tomó el control de su vida, ella explicó que sintió que su espíritu se retiraba de su cuerpo, lo que la hizo ponerse en piloto automático y esperar que, si seguía el juego, le dejarían vivir su vida como quería. "No vi una salida", escribió. Una década más tarde, Spears volvió a sentir que su vida estaba en peligro cuando Jamie Spears la obligó a ingresar en un programa de rehabilitación de Beverly Hills y le dijo que si no cooperaba la llevaría a los tribunales y la haría “parecer una maldita idiota”. Fue a rehabilitación y cuando pidió ayuda a su hermana, Jamie Lynn Spears, la estrella de Zoey 101 supuestamente le respondió: "Deja de luchar". "Junto con el resto de ellos, ella siguió actuando como si yo fuera una amenaza de alguna manera", añadió Spears. “Esto parecerá una locura, pero lo diré de nuevo porque es la verdad: pensé que iban a intentar matarme”. Después de meses en rehabilitación, Spears compartió que regresó a casa y su familia insistió en estar cerca de ella. Explicó que era una cáscara de ser humano y que todavía tomaba litio, lo que hacía que las cosas fueran confusas. “Se me ocurrió que sólo estaban de visita para terminar lo que habían comenzado unos meses antes, para matarme de verdad”, escribió. "Si eso suena paranoico, considere todas las cosas por las que había pasado hasta ese momento: las formas en que me habían engañado e institucionalizado". En otros extractos de las memorias publicadas en la semana previa a su lanzamiento oficial, Spears reveló que tuvo un aborto mientras estaba con Justin Timberlake y cómo su entrevista con Diane Sawyer luego de su ruptura con el líder de NSYNC fue un “punto de ruptura” para ella.

Temas Britney Spears