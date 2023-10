"Él no quería ser padre", Britney Spears reveló que estuvo embarazada de Justin Timberlake

Britney Spears compartió una experiencia dolorosa que ha mantenido en privado durante 20 años. En sus próximas memorias, "The Woman in Me" , la ícono del pop, de 41 años, revela que cuando salió con Justin Timberlake , quedó embarazada pero tuvo un aborto, según confirma el portal People.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes" , escribe Spears sobre el embarazo en el libro.

“Estoy seguro de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”.