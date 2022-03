María Valenzuela reveló que recibía insultos en las redes por su delgadez

"Tengo todo dormido, no puedo usar hilo dental, me duelen las encías. Esto empezó con una medialuna que moje en el café con leche y sentí un crack, fue a los cuatro meses de comenzar la pandemia. No te atendía nadie, yo empecé a enviarme whatsapp con este odontólogo. Creíamos que era bruxismo, así que comencé a usar unos aparatos a la noche, por qué me dolía mucho la mandíbula y no podía dormir. A partir de ahí todo fue un infierno y no me pude recuperar", afirmó la actriz.