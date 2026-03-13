La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva gala cargada de tensión y sorpresas, tras una semana agitada que incluyó la expulsión de una participante por realizar comentarios racistas.
Gran Hermano Generación Dorada: quién fue la tercera participante eliminada
En una semana agitada, dónde una participante fue expulsada por comentarios racistas, el reality tuvo su tercera gala de eliminación.
Este jueves, Carla “Carlota” Bigliani se convirtió en la nueva eliminada del reality, luego de quedar en placa junto a varios participantes y recibir el voto negativo del público.
La eliminación se dio en una semana con una placa muy numerosa integrada por Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás “Nick” Sícaro, quienes estaban en riesgo de abandonar la casa.
Finalmente, la participante no logró superar el voto del público y debió despedirse del programa conducido por Santiago del Moro, dejando a sus compañeros en shock y reconfigurando el juego dentro de la casa.
La participación de Carlota en la casa de Gran Hermano
Carlota, cuyo nombre real es Carla Bigliani, había ingresado recientemente al reality en reemplazo de la actriz Divina Gloria, quien tuvo que abandonar el programa por motivos de salud.
La jugadora se presentó como emprendedora y creadora de contenido, dedicada al diseño y venta de accesorios y bijouterie, y desde su llegada prometió “revolucionar la casa” con su personalidad fuerte y su estilo directo.
Sin embargo, su paso por el programa fue breve y este jueves se convirtió en una de las nuevas eliminadas de la edición.
Tras la salida de Carlota, la competencia continúa dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, donde las alianzas, estrategias y conflictos entre los participantes siguen definiendo el rumbo del reality más visto del país.
