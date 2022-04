Cálido tributo a la cineasta pionera Bemberg

El documental se enriquece también con fragmentos de películas y de una risueña charla en “Función privada”, y con los recuerdos que de ella guardan Graciela Borges, Susú Pecoraro, Imanol Arias, la productora Lita Stantic, el director de fotografía Félix Monti, el guionista Jorge Goldenberg y el propio Maci, que vuelca, de manera reposada, las reflexiones más sentidas. Hay además varias fotos poco conocidas. La más linda, justo al cierre, es la de sus cuatro hijos cuando niños. No aparecen ahora de grandes, no dan testimonio, pero han dado su apoyo resucitando el sello Mojamé (por el peoncito Mohamed de la gozosa y melancólica “De eso no se habla”). Buen homenaje, curiosamente uno de los pocos que se presentan en este centenario.

“María Luisa Bemberg: El eco de mi voz” (Argentina, 2021).; Dir.: A. Maci. Documental.