Calu Rivero y Aito de la Rúa presentaron a su nueva hija: el exótico nombre que eligieron

Previo al nacimiento, la actriz había publicado una foto en el marco del Día de la Madre, junto a su hijo Tao, en la que se la ve a ella con su panza de embarazada.

Allí, Rivero reflexionó: "La labor de una madre no tiene precio, su valor es incalculable. Las madres son las verdaderas heroínas que trabajan en silencio, aunque a menudo no reciben el reconocimiento que merecen, su contribución es esencial. Son momentos para apreciar mucho a mi madre, y también reconocer lo importante que es mi labor cómo madre. Momentos de reconocimiento y autovaloración".

Embed - Calu Rivero on Instagram: "Hoy lei esto: “La labor de una madre no tiene precio, su valor es incalculable. Las madres son las verdadera heroína que trabajan en silencio, aunque a menudo no reciben el reconocimiento que merecen, su contribución es esencial”. Son momentos para apreciar mucho a mi madre, y también reconocer lo importante que es mi labor cómo madre. Momentos de reconocimiento y autovaloración @ritadelvallem"