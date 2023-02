Sofía "Jujuy" Jiménez reveló que su percance íntimo fue armado para una campaña de concientización

Tras recordar el baile que hizo en vivo con Georgina, y el preciso momento en el que la conductora simuló descubrir una mancha roja en su pantalón blanco, la también actriz e influencer se refirió a la campaña de Kotex, la marca de toallitas y tampones que la convocó para concientizar sobre el ciclo mensual de la mujer.

"Vos sabés que cuatro de cada diez chicas no van al colegio porque están indispuestas. Es una cosa increíble. No se habla aún hoy, en este siglo", opinó Georgina. "No es una simple campaña publicitaria, la idea de esto era plantear el tema y que se cuestione porque es algo que nos pasa a todas", añadió Sofía.

Jujuy Georgina Twitter

El antecedente en México de una campaña similar

La misma empresa había realizado una campaña similar en la televisión mexicana con la cantante Amy Gutiérrez como protagonista. La salsera se paró y comenzó a modelar en el set de América Televisión, pero en un momento dio la vuelta para regresar a su lugar y se notó una mancha roja en su pantalón blanco. En ese instante, la conductora Tula Rodríguez se acercó y la cubrió ‘explicándole’ el motivo de su reacción.

Rápidamente, la intérprete de ‘Alguien’, expresó su sorpresa y dijo: “Uyuyuy, uy, son cositas que pasan, lo normal, lo normal”. Tras recibir el abrazo de la conductora agregó: “Todas las mujeres hemos pasado por esto”.

Al igual que sucedió con "Jujuy", Gutiérrez se presentó al día siguiente al mismo programa para aclarar lo sucedido.