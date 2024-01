Carmen Barbieri: "Me tienen que operar"

El inconveniente es que uno de esos estudios no resulto como esperaba , es por eso que se tiene que someter a una cirugía.

"Quiero decir algo: gracias a esta doctora maravillosa, Cristina, me mandó a hacer unos estudios para ponerme el chip, todos dieron bien y me lo puso ayer, pero uno no dio bien ", comenzó relatando la conductora.

"El pecho izquierdo dio que mi mama, mi prótesis está rota, me mandó a hacer otro estudio, una resonancia, y gracias a vos (le dijo a la médica que estaba sentada a su lado) me enteré que tengo rota la prótesis, no mucho, pero está rota", contó al aire.

Los detalles de los pasos a seguir de Carmen Barbieri

Acto seguido, la mamá de Fede Bal dio detalles de los pasos a seguir. "En pocos meses me tengo que operar porque no hay que dejar pasar tiempo, no hay que dejar que la gelatina vaya caminando, migrando se dice, y que se aloje debajo de la axila, porque la operación va a ser mucho más complicada".

Enseguida, la actriz volvió a darle las gracias a su doctora y tomándole la mano le dijo: "Gracias a esta mujer por esos estudios yo hoy sé que tengo este problema y me tengo que operar. Mirá vos, vas a decir `ay qué pavada, que por el chip´, pero vos me mandaste a hacer todo, por ejemplo me descubriste que tengo baja la vitamina D".

"Te quiero doctora porque por vos descubrí una cosa que ya la vamos a solucionar", contó Carmen su programa, después de dar esta noticia sobre su estado de salud.