Carmen Barbieri se descompensó y tuvo ser atendida por un médico en su programa

La conductora de Mañanísima realizó un fuerte descargó y su salud le jugó una mala pasada.

Carmen Barbieri debió ser atendida en vivo.

Carmen Barbieri inició su programa de este martes con un fuerte descargo sobre Sofía Aldrey, la ex pareja de su hijo, quien había salido a hablar en LAM sobre ella, Fede Bal y Estefi Berardi. Cabe recordar que, meses atrás, se dijo que el actor le había sido infiel con la panelista y que la conductora habría estado al tanto de todo lo que estaba pasando.

"No me llamó, no me escribió, nada. Realmente esperaba que lo hiciera porque la quiero un montón", se había quejado Aldrey al hablar sobre su ex suegra.

Muy molesta con que este tema volviera a salir a la luz, Barbieri se despachó: "A ella no le gusta que hagamos humor porque dice que sufrió mucho. Está bien. Es cierto eso pero nosotros vivimos de eso: del humor. Nosotros hace años que trabajamos de esto. Mi abuelo, mi papá, Federico y yo. Te puede gustar o no pero vivimos de eso".

"Vivo de esto Sofía, vos no. Vos vivís de otra cosa pero yo necesito trabajar todos los días para llegar a fin de mes. Es una mujer dolida y respeto su dolor pero no me puede decir que tapé nada. Mi hijo es muy hermético y más en sus relaciones de pareja. Cuando Fede se separó de ella, para mi fue un disgusto", añadió Carmen en Mañanísima (El Trece).

Carmen Barbieri se descompensó en su programa Tras terminar su descargo y muy nerviosa con todo lo que estaba pasando, a la conductora le bajó la presión y tuvo que ser asistida por uno de los médicos del canal. "Por suerte hay un doctor en el estudio que me tomó recién la presión porque, la verdad, es que en vez de subirme a mí me baja la presión. Me transpiré toda. Voy a seguir contestádole (a Sofía) pero en un rato", expresó la conductora mientras se abanicaba. CARMEN BARBIERI SE DESCOMPESÓ EN EL CORTE

Temas Televisión

Salud