Cazzu anunció el cambio de fecha de su primer show en un estadio de Jujuy: cuándo será + Agregar ámbito en









El show, que forma parte de su tour "Latinaje", tuvo que modificar su fecha debido a cambios en el calendario de futbol.

Cazzu y un show muy especial en su carrera.

Debido a modificaciones en el calendario del torneo de fútbol del Estadio 23 de Agosto, que afectan la disponibilidad del recinto para la realización del evento, el show de Cazzu en Jujuy, originalmente programado para el sábado 12 de septiembre, será reprogramado para el sábado 3 de octubre de 2026.

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Las entradas adquiridas para la fecha original seguirán siendo válidas para la nueva función, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar el reembolso a través de NORTETICKET.COM o escribiendo a [email protected].

El mensaje de Cazzu tras el cambio de fecha Cazzu, su equipo y la producción lamentan los inconvenientes que esta reprogramación pueda ocasionar y agradecen sinceramente la comprensión, el apoyo y el acompañamiento del público. El compromiso es brindar un espectáculo a la altura de las expectativas y celebrar juntos una noche muy especial el próximo sábado 3 de octubre.

El éxito del tour "Latinaje" Cazzu finalizó el primer tramo de “Latinaje en Vivo”, por Estados Unidos conquistando destinos como Chicago, Las Vegas, Phoenix, San Diego, Inglewood, New York, San Antonio, Irving, Houston, El Paso y Miami. Esta gira reafirmó el gran momento artístico que atraviesa con funciones a sala llena y una fuerte respuesta del público marcando un nuevo hito en su carrera.

En medio de este tour 2026, llegó por primera vez al emblemático festival Tecate Emblema de México, donde compartió escenario con figuras destacadas como Jonas Brothers y Louis Tomlinson. Durante esta fecha, la artista representó a la Argentina con una fusión de géneros que abarcaron folclore, trap y cumbia junto al Ballet de Atahualpa Yupanqui. Finalmente llegó al Teatro Josefa Ortiz de Dominguez, en Querétaro, México. Ahora, palpita su llegada a Bolivia con paradas en Santa Cruz el 5 de agosto, La Paz el 7 de agosto y Cochabamba el día 8 de agosto. Mientras que en septiembre será el momento de nuevos shows en Latinoamérica con shows confirmados en Guatemala el día 18, luego en Costa Rica el 19 y finalmente el 24 de octubre en Montevideo, Uruguay. Culminando el año, visitará España con su impresionante gira en Madrid el día 25 y 26 de noviembre y en Barcelona el 29 y 30 de noviembre, donde impactará a todos con su aclamado show “Latinaje”, su último material a través de una experiencia audiovisual de primer nivel.

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