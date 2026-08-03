Lali Espósito pasó por el confesionario de Rosalía: un cita que terminó en incendio y el anuncio de su casamiento

Lali dio su testimonio, después de la confesión de Ángela Torres en la primera velada. La cantante y actriz argentina contó una desastrosa anécdota en una cita y, también, mostró un anillo con el anuncio “me caso”.

Lali Espósito fue la invitada sorpresa el domingo por la noche en el segundo show de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires. La española llegó al país en el marco del LUX Tour 2026 y, como ocurre en cada presentación, convoca a un artista a El Confesionario.

Lali dio su testimonio, después de la confesión de Ángela Torres en la primera velada. La cantante y actriz argentina contó una desastrosa anécdota en una cita y, también, mostró un anillo con el anuncio “me caso”.

“Voy a confesar cualquier cosa, cualquier barbaridad. Esto de verdad que no le he contado. Y tiene que ver con un compatriota tuyo”, comenzó.

Seguido, con mucho humor, Lali relató un romance pasado con un ciudadano español al que invitó a un hotel. El sujeto encendió un cigarrillo de marihuana (“un porrito”). Pero la situación se fue de marco y provocó un incendio accidental que destruyó la habitación.

“ Yo fui una idiota que pagué una cuenta de un destrozo de una persona que nunca me devolvió un mango . ¡Ni un peso vi de eso! Tanto se ha dicho del pueblo argentino, mirá si seremos generosos”, dijo la ex Casi Ángeles que, además, dijo que la cuenta fue elevada y en euros.

Por último, Lali habló de su actual pareja, Pedro Rosemblat. “Te digo algo bueno. Una se equivoca en el amor, pero siempre aparecen las buenas personas. Yo lo manifesté con una canción y apareció. ¡Me caso!”, afirmó Espósito, mostrando su anillo de compromiso al público.

El cierre del segmento tuvo una carga emotiva que excedió la anécdota del ex. Lali le habló directamente a Rosalía y le transmitió algo que la española ya conocía de sus dos noches en Buenos Aires: “Este pueblo te ama, corazón. Yo te amo”. Rosalía le devolvió el gesto: “Te amo, Lali. Te amo igual de vuelta”.

Lali se confiesa con Rosalía pic.twitter.com/S2Q2cvGB6m — INFO LALI (@laliinfooficial) August 3, 2026

Los días de Rosalía en Argentina

Rosalía llegó a la Argentina el jueves por la noche tras sus shows en Chile, a través su cuenta de Instagram, en la que acumula casi 28 millones de seguidores, publicó una serie de fotos de su visita a Olla 7 el viernes por la noche, el restaurante ubicado en Charlone 999. La intensa lluvia no fue impedimento para que el grupo celebrara el cumpleaños de uno de los integrantes de su grupo.

El sábado al mediodía, antes de su primer show en el estadio de Villa Crespo, se hizo otra escapada que revolucionó al barrio. Esta vez, el lugar elegido fue Palermo. Cerca de las 13, según dio a conocer la cuenta de Oli, el restaurante y cafetería de Olivia Saal, llegó junto a su gente para almorzar y permaneció en el lugar hasta las 16. Cayó de sorpresa ante el asombro tanto de los comensales como de los que trabajan en el lugar.

La agenda de shows de Rosalía en Argentina continuará el martes y el jueves será el último recital antes de partir hacia Brasil.