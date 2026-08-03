Massive Attack no podrá volver a tocar en Singapur tras exhibir una bandera palestina + Agregar ámbito en









Según un comunicado de la banda, fueron detenidos por la policía, aislados e interrogados por separado tras su actuación.

Robert Del Naja y Grant Marshall de Massive Attack.

La banda Massive Attack no podrá volver a actuar en Singapur después de que, según se informa, ondearan una bandera palestina y se uniera al público coreando "Palestina Libre" durante un concierto el 29 de julio en el Teatro Estatal de la ciudad-estado.

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En un comunicado publicado en Instagram el 2 de agosto, la banda expresó su sorpresa y decepción ante la respuesta de las autoridades, escribiendo: "Por nuestra parte, no imaginábamos que simplemente ondear la bandera de un estado soberano reconocido por 157 países (Palestina) violaría ninguna ley".

Según el comunicado de la banda, fueron detenidos por la policía, aislados e interrogados por separado tras su actuación. El grupo también informó que a algunos miembros les confiscaron el pasaporte y registraron sus habitaciones de hotel. Massive Attack afirma que los cánticos de "Palestina Libre" surgieron de forma espontánea entre el público.

"Nos enorgullece haber realizado esta expresión espontánea junto a nuestros fans en Singapur, quienes sintieron claramente la necesidad moral de mostrar solidaridad con el pueblo palestino ante la continua realidad de ocupación ilegal, apartheid y genocidio, y aplaudimos su valentía al hacerlo", escribió la banda. "En todo el mundo, la continua inacción de la comunidad "internacional" está llevando a los ciudadanos a poner en riesgo su propia vida".

View this post on Instagram La banda ha sido durante mucho tiempo un firme defensor de la autodeterminación palestina. En abril, Robert Del Naja fue arrestado en una protesta en Londres en apoyo de Palestine Action, un grupo activista designado como organización terrorista en el Reino Unido.

Singapur y sus políticas sobre la libertad de expresión La decisión está vinculada a las políticas de Singapur sobre la libertad de expresión, que prohíben exhibir públicamente emblemas nacionales extranjeros sin un permiso o exención. En 2023, el Ministerio del Interior de la ciudad-estado emitió un comunicado en el que desaconsejaba específicamente a los ciudadanos usar o exhibir artículos relacionados con el conflicto israelí-palestino. "La paz y la armonía entre las diferentes razas y religiones en Singapur no deben darse por sentadas, y no debemos permitir que los acontecimientos externos afecten esta paz y armonía que disfrutamos en Singapur", señalaba el comunicado.

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