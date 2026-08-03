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3 de agosto 2026 - 13:39

New Order vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show

Como invitado especial de la noche estará Tricky , figura fundamental del trip hop británico.

New Order vuelve por quinta vez al país.

New Order vuelve por quinta vez al país.

New Order, una de las bandas más influyentes de la historia de la música británica, llega a Buenos Aires para presentarse el próximo 1 de diciembre en Mandarine Park.

Nacidos de las cenizas de Joy Division y transformados, después de una tragedia, en una de las fuerzas creativas que redefinieron la música de las últimas décadas, Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris y Gillian Gilbert encontraron una nueva forma de hacer convivir el post-punk con la electrónica y la cultura de clubes. El resultado fue un sonido que cambió para siempre la música popular y que todavía hoy conserva una capacidad hipnótica intacta.

Informate más

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de New Order en Argentina

Las entradas estarán disponibles a través de Passline el 5 de agosto a las 12h.

Venta General disponible desde el miércoles 5 de agosto a las 12hs: con todos los medios de pago. Con cualquier tarjeta de crédito del Banco Galicia disfrutás de 6 cuotas sin interés.

Desde sus primeros pasos con Movement (1981), New Order fue ampliando los límites de su propuesta hasta encontrar en Power, Corruption & Lies (1983) una combinación decisiva entre guitarras, sintetizadores y las influencias de la escena de clubes de Nueva York. Ese mismo año llegó “Blue Monday”, una canción que trascendió generaciones y que se convirtió en el single de 12 pulgadas más vendido de todos los tiempos, con más de tres millones de copias vendidas en todo el mundo.

A partir de ahí, la banda construyó una discografía fundamental con discos como Low-Life (1985), Brotherhood (1986), Substance (1987) y Technique (1989), consolidando un lenguaje propio en el que la melancolía del post-punk se encontraba con el pulso de las pistas de baile. Después de distintas pausas y cambios en su formación, New Order continuó su recorrido con trabajos como Republic, Get Ready y Waiting for the Sirens’ Call, hasta llegar a Music Complete (2015), su décimo álbum de estudio, que contó con invitados como Iggy Pop, Brandon Flowers y Elly Jackson de La Roux.

Lejos de quedar atrapados en su propio legado, New Order sigue siendo una banda de escenario. En los últimos años encabezó grandes giras y festivales alrededor del mundo, incluyendo una gira de arenas por Estados Unidos junto a Pet Shop Boys en 2022, y una gira de arenas por el Reino Unido y Europa. Su música, mientras tanto, continúa atravesando generaciones: aparece en películas, series y publicidades, mientras canciones como “World in Motion” mantienen su lugar en el imaginario popular británico.

Con una combinación única de canciones eternas, electrónica, guitarras y una energía que conecta directamente con la pista de baile, New Order promete una noche inolvidable en Mandarine Park. Una oportunidad para volver a escuchar en vivo himnos que marcaron la historia de la música y comprobar por qué, décadas después, su sonido sigue siendo tan vigente, emocionante e irresistible como el primer día.

Como invitado especial de la noche estará Tricky , figura fundamental del trip hop británico y responsable de una discografía que comenzó con el influyente Maxinquaye (1995), un álbum que se convirtió en una referencia del género y que marcó el inicio de una extensa carrera solista. El artista de Bristol ya se presentó en Argentina en cuatro oportunidades (con su última visita en 2018), y volverá a encontrarse con el público porteño para sumar su universo oscuro y experimental a una noche de enorme peso musical.

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