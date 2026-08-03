New Order vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show

New Order , una de las bandas más influyentes de la historia de la música británica, llega a Buenos Aires para presentarse el próximo 1 de diciembre en Mandarine Park .

Nacidos de las cenizas de Joy Division y transformados, después de una tragedia, en una de las fuerzas creativas que redefinieron la música de las últimas décadas, Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris y Gillian Gilbert encontraron una nueva forma de hacer convivir el post-punk con la electrónica y la cultura de clubes. El resultado fue un sonido que cambió para siempre la música popular y que todavía hoy conserva una capacidad hipnótica intacta.

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Desde sus primeros pasos con Movement (1981), New Order fue ampliando los límites de su propuesta hasta encontrar en Power, Corruption & Lies (1983) una combinación decisiva entre guitarras, sintetizadores y las influencias de la escena de clubes de Nueva York. Ese mismo año llegó “Blue Monday”, una canción que trascendió generaciones y que se convirtió en el single de 12 pulgadas más vendido de todos los tiempos, con más de tres millones de copias vendidas en todo el mundo.

A partir de ahí, la banda construyó una discografía fundamental con discos como Low-Life (1985), Brotherhood (1986), Substance (1987) y Technique (1989), consolidando un lenguaje propio en el que la melancolía del post-punk se encontraba con el pulso de las pistas de baile. Después de distintas pausas y cambios en su formación, New Order continuó su recorrido con trabajos como Republic, Get Ready y Waiting for the Sirens’ Call, hasta llegar a Music Complete (2015), su décimo álbum de estudio, que contó con invitados como Iggy Pop, Brandon Flowers y Elly Jackson de La Roux.

Lejos de quedar atrapados en su propio legado, New Order sigue siendo una banda de escenario. En los últimos años encabezó grandes giras y festivales alrededor del mundo, incluyendo una gira de arenas por Estados Unidos junto a Pet Shop Boys en 2022, y una gira de arenas por el Reino Unido y Europa. Su música, mientras tanto, continúa atravesando generaciones: aparece en películas, series y publicidades, mientras canciones como “World in Motion” mantienen su lugar en el imaginario popular británico.

Con una combinación única de canciones eternas, electrónica, guitarras y una energía que conecta directamente con la pista de baile, New Order promete una noche inolvidable en Mandarine Park. Una oportunidad para volver a escuchar en vivo himnos que marcaron la historia de la música y comprobar por qué, décadas después, su sonido sigue siendo tan vigente, emocionante e irresistible como el primer día.

Como invitado especial de la noche estará Tricky , figura fundamental del trip hop británico y responsable de una discografía que comenzó con el influyente Maxinquaye (1995), un álbum que se convirtió en una referencia del género y que marcó el inicio de una extensa carrera solista. El artista de Bristol ya se presentó en Argentina en cuatro oportunidades (con su última visita en 2018), y volverá a encontrarse con el público porteño para sumar su universo oscuro y experimental a una noche de enorme peso musical.