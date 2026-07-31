Margarita en Vivo anuncia su show más grande en Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









La música será la gran protagonista de la noche. A través de más de 30 canciones, el espectáculo propondrá un recorrido por los grandes hits que marcaron la historia de las producciones de Cris Morena.

Margarita en Vivo anuncia su show despedida del año.

Después de una temporada histórica, Margarita en Vivo vuelve a crecer y se prepara para vivir su noche más grande. El próximo 17 de diciembre, el Campo Argentino de Polo se convertirá en el escenario de una verdadera fiesta de fin de año, pensada para cantar, bailar, emocionarse y celebrar en familia.

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La música será la gran protagonista de la noche. A través de más de 30 canciones, el espectáculo propondrá un recorrido por los grandes hits que marcaron la historia de Cris Morena, revivirá los momentos más queridos de Margarita y, al mismo tiempo, abrirá las puertas a una nueva etapa de su universo.

Cómo y dónde comprar las entradas para Margarita en Vivo en el Campo Argentino de Polo Preventa exclusiva Santander: desde el lunes 3 de agosto a las 12 hs. Hay hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Santander. Venta general: a partir del martes 4 de agosto a las 12hs. Con todos los medios de pago y hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Santander durante todo el período de venta. En ambas instancias las entradas se consiguen a través de www.allacces.com.ar.

El show próximo 17 de diciembre, el Campo Argentino de Polo. Con una puesta artística inédita, nuevas coreografías, vestuarios, escenografía y muchas sorpresas, el show propone una experiencia completamente renovada. La emoción, la fantasía y la magia que caracterizan a las producciones de Cris Morena volverán a encontrarse con el público, esta vez en un formato especialmente creado para la magnitud del Campo Argentino de Polo.

Desde la apertura de puertas, el público podrá disfrutar de diferentes activaciones, propuestas gastronómicas y espacios especialmente pensados para compartir en familia, convirtiendo la jornada en una experiencia integral.

En pleno comienzo del verano y el clima festivo serán parte de una noche al aire libre que invitará a despedir el año de una manera diferente. No se tratará solamente de ver un show, sino de entrar nuevamente al mundo de Margarita y vivir una celebración completa, llena de música, encuentros y emoción. El anuncio llega después de un recorrido extraordinario: 14 funciones en el Movistar Arena y 14 presentaciones en Tecnópolis, todas agotadas, que reunieron a más de 230.000 espectadores y confirmaron la conexión de Margarita con distintas generaciones. Ahora, la historia continúa con un nuevo desafío: Margarita en Vivo, el 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, en una gran fiesta de fin de año que reunirá los hits de siempre, las canciones de la nueva temporada y toda la magia de un universo que sigue creciendo.

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