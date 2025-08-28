Rusherking y Zoe Gotusso sorprendieron en el subte con un show que convirtió la rutina en una fiesta

La estación Las Heras fue escenario de la primera Subway Session, donde música y sorpresa transformaron el viaje en una experiencia inolvidable.

Rusherking y Zoe Gotusso sorprendieron a los pasajeros de la estación Las Heras con un show inesperado.

El miércoles por la tarde la rutina de los pasajeros que transitaban por la estación Las Heras de la línea H se rompió por completo: Rusherking apareció para brindar un show sorpresa , acompañado por Zoe Gotusso. La primera edición de la Subway Session atrapó a cientos de personas, demostrando cómo un espacio cotidiano puede transformarse en algo memorable.

Los andenes, donde normalmente reina la prisa y ruido de trenes, se volvieron un escenario improvisado. Los primeros acordes sorprendieron a los pasajeros, que alzaron sus teléfonos y se dejaron llevar por la música. El santiagueño fue recibido entre aplausos y gritos y, en segundos, se creó un clima cercano con el público, como si la escena hubiera sido preparada de antemano.

La primera Subway Session convirtió el andén en un escenario improvisado lleno de música y emoción.

Zoe Gotusso , reconocida por su carrera solista y por haber formado parte del dúo Salvapantallas , se sumó al show para interpretar “Perfecta” . Su voz cálida aportó un matiz íntimo que contrastó con la energía de Rusherking y generó un ambiente casi mágico en pleno subte.

La cantante cordobesa continúa consolidando su carrera: en 2025 debutó con Pequeños Conciertos , su primera residencia en Buenos Aires, con conciertos íntimos en el Teatro Margarita Xirgu y presentó su último álbum CURSI . Además, fue artista de apertura de shows de Coldplay y Paul McCartney en estadios argentinos y se presentó en festivales como Cosquín Rock y Quilmes Rock.

zoe ruhserking La voz cálida de Zoe Gotusso contrastó con la energía de Rusherking, creando un clima casi mágico en pleno subte.

Una estación encendida por el público

La intensidad escaló a su nivel máximo cuando una persona del público gritó: “¡Además de mí!”, dando pie a que el artista protagonice uno de sus hits más esperados. Fans y transeúntes que claramente conocían la canción, comenzaron a cantar al unísono, transformando el andén en un recital colectivo. Para cerrar, Rusherking sorprendió con un freestyle, convirtiendo la estación en una verdadera fiesta urbana.

Más allá de la anécdota, la primera edición de la Subway Session demostró cómo la música puede irrumpir en la rutina diaria y transformar espacios comunes en experiencias compartidas. Por unos minutos, viajar en subte dejó de ser un trámite y se convirtió en una pequeña (pero gran) celebración, inesperada y viva, en medio de la estación.

rusherking (1) Fanáticos y transeúntes se unieron cantando al ritmo de los hits de Rusherking.

Lo que se viene para Rusherking

El show sorpresa fue apenas un anticipo de lo que Rusherking tiene por delante. El artista presentará oficialmente su primer álbum de estudio, Casa 11, el 26 de septiembre en Moode Live, Mendoza. La obra, disponible desde el 14 de mayo, atraviesa distintos géneros y marca un punto de madurez en su carrera.

Como parte de su gira nacional, también se presentará en Tucumán, Rosario y Córdoba, y cerrará con un show en el Teatro Ópera de Buenos Aires el 29 de noviembre. Luego, llevará su música al exterior con fechas en Chile, México y Uruguay que se anunciarán próximamente.

El evento organizado por MODO, en el marco de la campaña "Subite", dejó en claro que la música puede irrumpir en la rutina y transformar lo cotidiano en un recuerdo inolvidable.