Centenario conflicto sindical vuelve de la mano de la ficción

Guillermo Roz: En una sobremesa familiar se discutía sobre si era cierto un crimen cometido por mi bisabuelo Pascual Ortiz, hecho que desconocía tanto como a ese pariente, cuyo nombre me resultaba novelesco. Pude recabar muy pocos datos. Uno, que me sacudió, fue que había sido obrero en La Forestal, empresa violentamente enfrentada por sus obreros como lo contó la película “Quebracho”, de Ricardo Wullicher, que protagonizó Héctor Alterio. Empecé a investigar sobre esa maderera británica. Me atraía el paisaje, la revuelta, pero no pensaba en una novela histórica. El rigor histórico no es lo mío. Un día en una reunión me puse a contar esto y una mujer que desconocía me dice: detrás tuyo hay alguien que dice ser tu bisabuelo, quiere que sepas que él no mató a nadie y que tenés que escribir eso de lo que hablaste. Esto ocurrió hace unos seis años. Yo no creo esas cosas, salvo si me convienen, y esa me convenía, me impulsaba a escribir.