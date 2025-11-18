Christian Bale está en negociaciones para interpretar un papel importante junto a Leonardo DiCaprio en la película Heat 2.
Christian Bale podría protagonizar junto a Leonardo DiCaprio la secuela de "Heat"
Amazon, MGM Studios y United Artists comenzarán la producción el próximo año de la segunda entrega del clásico de robos de Michael Mann de 1995.
-
Nicki Nicole presenta una noche sinfónica en el Teatro Colón: cómo y dónde conseguir las entradas
-
Ricardo Darín anticipo que "El Eternauta" tendrá una tercera temporada en Netflix
Amazon, MGM Studios y United Artists comenzarán la producción el próximo año de la segunda entrega del clásico de robos de Michael Mann de 1995. Mann escribió el guion basado en el bestseller que escribió junto a Meg Gardiner.
La película está siendo producida por Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber, Nick Nesbitt y los productores ejecutivos Shane Salerno y Eric Roth.
Aún no se sabe qué papel interpretará Bale, pero el guion ha despertado gran interés entre los actores más talentosos de Hollywood. Bale y DiCaprio han ganado sendos premios Oscar, algo que le da a Mann la oportunidad de igualar el listón que dejó con el elenco de la película original, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Val Kilmer.
La película Heat (1995) fue protagonizada por Pacino como el detective Vincent Hanna, De Niro como Neil McCauley y Kilmer como Chris Shiherlis. Si bien fue un éxito rotundo, con el tiempo se ha convertido en un clásico del cine negro con seguidores en todo el mundo.
De qué tratará la secuela de Heat
La novela Heat 2 fue escrita por Mann y Gardiner, pero no es una novelización de la película; más bien, cuenta la historia de todo lo que les sucede a los personajes principales antes y después de los eventos de la película original.
El libro, publicado en 2022, alterna entre dos periodos temporales. El primero sigue a Shiherlis mientras intenta evadir a la policía de Los Ángeles y a Hanna tras el fallido robo bancario, y que se extiende a nuevos territorios en la zona fronteriza y el sudeste asiático. La segunda trama transporta a los lectores a Chicago en 1988, cuando McCauley, Shiherlis y su banda de delincuentes están dando golpes en la Costa Oeste, la frontera entre Estados Unidos y México y en la Ciudad de los Vientos. Paralelamente, Hanna se abre camino como una estrella en ascenso en el Departamento de Policía de Chicago, persiguiendo a una banda ultraviolenta de asaltantes de viviendas.
- Temas
- Leonardo DiCaprio
- Películas
Dejá tu comentario