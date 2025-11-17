Vas a reír y llorar: la película recién llegada a HBO Max protagonizada por Adam Sandler







Inspirada en un caso real, el film muestra la importancia de esforzarse para dar lo mejor de sí mismo y de aprender del otro.

La película se estrenó originalmente en 2006 y fue dirigida por Peter Segal

El pasado viernes llegó a la plataforma de streaming HBO Max una película clásica del actor estadounidense Adam Sandler. Se trata de “Como si Fuera La Primera Vez”, protagonizada por él y por Drew Barrymore, que es una película parcialmente inspirada en el caso real de Michelle Philpots, una mujer que perdió su memoria tras un accidente en coche.

Esta no es la primera vez que Sandler y Barrymore protagonizan una película juntos. Su primera colaboración fue en 1998 en “La Mejor De Mis Bodas”, mientras que después, en 2014, volvieron a actuar juntos en el filme “Luna De Miel En Familia”, donde interpretaron a dos padres solteros que coinciden con sus hijos en un viaje a África.

Como Si Fuera La Primera Vez De qué trata "Como Si Fuera La Primera Vez" Henry Roth es un joven veterinario marino que trabaja en Hawaii y un seductor con las mujeres. Sin embargo, un día conoció en una cafetería a Lucy Whitmore, una profesora de arte con quien conectó instantáneamente. Sin embargo, cuando regresó a buscarla, sucedió algo extraño: ella no se acordaba de él, ni del día que pasaron juntos.

Resulta que un año antes, Lucy había sufrido un terrible accidente que afectó a su memoria a corto plazo, por lo que no podía recordar los días siguientes a ese y se despertaba como si siempre fuera el 13 de octubre de 2002. Sin embargo, esto no le impidió a Henry y a ella afianzar su relación, que sufrirá diversos altos y bajos mientras se enamoran cada vez más.

Trailer de "Como Si Fuera La Primera Vez" Embed - Como si fuera la primera vez Trailer Reparto de "Como Si Fuera La Primera Vez" Adam Sandler como Henry Roth

Drew Barrymore como Lucy Whitmore

Rob Schneider como Ula

Sean Astin como Douglas «Doug» Whitmore

Blake Clark como Marlin Whitmore

Lusia Strus como Alexa