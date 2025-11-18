¿A través de unas imágenes difundidas durante el recital de Oasis en el estadio Monumental, se confirmó una noticia que venía circulando desde hace días: Matías Martin tiene nueva novia.
Matías Martin tiene nueva novia: la foto que confirmó la relación
En el marco del show de Oasis en Argentina, se difundió una foto del periodista junto a una mujer. Yanina Latorre había anunciado días atrás sobre el noviazgo.
En el marco del show que dio en el país la banda inglesa comandada por los hermanos Gallagher tras 15 años de estar separados, se filtraron unas imágenes tomadas por el periodista Nahuel Saa que mostraron a Matías Martin muy relajado y acompañado de su nueva novia, la vestuarista Paloma Cavanna, en plena noche de show.
La primicia la había dado Yanina Latorre en su programa "Sálvese quien pueda", donde brindó detalles de quién es la mujer que conquistó al periodista.
“¿Quién está de novio nuevamente? Que, para mí, no le dan fechas con la última relación que tuvo. Tiene novia nueva, ella es muy de su palo, peroncha, muy hippie, vestuarista, trabaja en el canal de la Ciudad. Ella es muy bella, se llama Paloma Cavanna, que es la hermana de Joaquín Cavanna, el productor”.
Además, la conductora añadió que la pareja lleva alrededor de cinco meses juntos y que ya se muestran en público sin problema. Por otro lado, reveló como se conocieron: “Se conocieron por gente en común. Si vos le preguntás a ella te dice que están noviando. Yo me enteré porque ella quiere que se sepa”, aseguró
La respuesta de Matías Martin
Con esta información, el equipo del programa decidió buscar la palabra del propio Martin, quién al ser consultado respondió con humor: “Estás muy dateado. Buen dato”.
Y luego agregó una reflexión sobre su vida personal: “Cuando la gente está haciendo su vida, no hay que preguntarle, cuando tienen ganas de contarle al mundo algo lo hacen, no antes, apurado”.
Luego de la imagen que se difundió, se aclararon todas las dudas. La misma los muestra juntos en un contexto público que elimina definitivamente cualquier tipo de especulación.
