Pierce Brosnan reveló que está dispuesto a ser parte de la próxima película de "James Bond"

El actor irlandés interpretó al agente 007 en cuatro películas entre 1995 y 2002, antes de que Daniel Craig tomara el relevo desde Casino Royale ( 2006) hasta Sin tiempo para morir (2021).

Brosnan está dispuesto a volver a la saga del agente 007.

Pierce Brosnan habló sobre la posibilidad de interpretar un nuevo personaje en las próximas películas de James Bond. Hay mucha especulación sobre el reparto y la dirección de la próxima película, y Brosnan reveló a GQ que estaría dispuesto a participar en esta nueva entrega.

"Claro, la gente pregunta sobre (interpretar a) Bond: "¿Lo harías?" y demás, pero ese es el trabajo de otro", dijo. "Pero las posibilidades de trabajar en esa película, de entretener... Así que va a ser emocionante ver qué pasa. Creo que todo cambia, todo se desmorona, así que simplemente te relajas y disfrutas".

Cuando se le preguntó directamente si estaría interesado en interpretar un personaje como un agente retirado, respondió: “A veces lo consideras y a veces simplemente pasas página”.

Qué se sabe de la nueva película de James Bond La nueva película estará en primer lugar bajo la dirección creativa de Amazon, propietaria de la franquicia , y contará con el director de Dune, Denis Villeneuve, dirigiendo un guion escrito por el creador de Peaky Blinders, Stephen Knight.

james bond2.jpg Por el momento, no fue confirmado quién interpretará a Bond. Todavía no hay noticias sobre quién interpretará a Bond, aunque en octubre se informó de que Tom Holland, de quien se rumoreaba que era uno de los candidatos para el papel, tiene una cláusula en su contrato con Marvel que le impide interpretar a otros personajes famosos.

Un informe del portal Deadline de septiembre afirmaba que los productores de la película buscaban un rostro fresco y joven para interpretar al agente, y que buscaban un actor británico de entre 20 y 30 años (los tres últimos actores que interpretaron a Bond tenían entre 38 y 42 años al asumir el papel).