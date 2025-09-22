Michael Mann confirmó la fecha de inicio de rodaje de la película secuela de "Heat"







La película de 1995 estuvo protagonizada por Al Pacino y Robert De Niro. La secuela se basará en una novela de 2022 escrita por el propio Mann.

Heat se estrenó en cines en 1995.

Finalmente se confirmó que la película secuela de Heat comenzará a filmarse el próximo año, según el director Michael Mann.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se ha estado preparando una secuela de la película de 1995 durante varios años, y Mann planea adaptar su novela secuela de 2022, que se desarrolla antes y después de los eventos de la primera película, para la pantalla grande.

El director ahora ha dado una actualización sobre la situación de la película en el Festival Internacional de Cine de Busan.

"Tengo muchas ganas de rodarla en 2026", dijo al portal Variaty. "Estamos en pleno proceso: presupuesto, programación y casting".

Qué se sabe de la secuela de Heat hasta el momento En 2023, Mann reveló que Heat 2 será su próximo proyecto después de Ferrari de ese año , y también abordó los informes de que Adam Driver aparecerá en la secuela.

“Quizás. Todavía no hablamos de eso”, declaró en el evento Contenders de Deadline en Londres. “Déjame decirlo así: Adam y yo nos llevamos de maravilla [en Ferrari]. Tenemos la misma ética de trabajo, que es bastante intensa. Nos caemos bien y lo pasamos genial trabajando juntos artísticamente”. El año anterior, declaró que su novela secuela estaba "totalmente planeada para ser una película", insinuando además a Empire : "¿Es una película modesta? No. ¿Es una serie muy cara? No. Será una gran película". La película original Heat está protagonizada por Al Pacino y Robert De Niro como un policía del LAPD y un ladrón que se enfrentan, y cuenta con un reparto secundario que incluye a Tom Sizemore, Diane Venora, Jon Voight, Val Kilmer y Danny Trejo.

Temas Películas