Parece novela, pero es una historia real: este documental se estrena en Netflix esta semana y te va helar la sangre

Una nueva producción llega a la plataforma con un relato lleno de tensiones y un hecho que cambió para siempre a una familia.

El docuental cuenta un crimen real, con un trasfondo muy perturbador. Gentileza - Wired

Netflix suma a su catálogo una producción llena de sospechas, disputas familiares y un viaje que termina en una historia de terror. La trama te atrapa desde el primer minuto y te hace testigo de unos vínculos tóxicos, atravesados por conflictos que se arrastran dentro de la familia.

La película documental reconstruye una secuencia de hechos, que comienzan con una salida en familia y terminan en un caso policial que impacta a todos los implicados. El documental cuenta con testimonios y revelaciones que cambian completamente la versión inicial.

El misterio de la fmilia carman Gentileza - BOSTON HERALD ¿De qué se trata “El misterio de la familia Carman”? La historia se centra en la salida a navegar al mar de Linda Carman y su hijo Nathan, organizada como un día de pesca. Durante el recorrido, Linda desaparece sin dejar señales y Nathan queda solo a la deriva, hasta que un equipo de rescate lo encuentra varios días después.

Pero si bien era un niño, su aparición con vida genera dudas. Los investigadores empiezan a vincular el episodio con otro hecho ocurrido poco tiempo antes: la muerte del abuelo de Nathan, quien había sido atacado a tiros.

El documental profundiza en los vínculos y las tensiones que rodean a los Carman. A través de entrevistas y material recopilado por el equipo de producción, se reconstruyen escenas que revelan una cadena de secretos que cambia la percepción sobre lo ocurrido en la embarcación.

El proyecto está compuesto por un gran equipo de productores: Yon Motskin – Director y productor

