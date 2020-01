Las 10 películas fundamentales de Netflix que dejó el 2019

1 Historia de un matrimonio (Marriage Story)

Historia de un matrimonio - Tráiler oficial - Netflix.mp4

El film de Noah Baumbach muestra las mejores actuaciones hasta el día de la fecha de sus protagonistas Adam Driver y Scarlett Johansson. Un matrimonio roto con un hijo de por medio. Un proceso de divorcio que empieza de manera amistosa se transforma en un mar de miserias y hostilidades.

2 El irlandes (The Irishman)

El Irlandés - Tráiler oficial - Netflix.mp4

Quizás sea el punto culmine del cine de Martin Scorsese. El irlandés reúne en pantalla a grandes del género, Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. Una historia que por momentos se aletarga, pero que sin duda hace valer sus tres horas y media de duración.

3 Los dos Papas (The Two Popes)

Los dos papas (subtítulos) - Tráiler oficial - Netflix.mp4

Grandes actuaciones de sus protagonistas Jonathan Pryce y Anthony Hopkins. Si bien su director Fernando Meirelles, asegura que todo lo relatado se basa en comentarios de los propios protagonistas recogidos a través del tiempo, cuesta creer en el vínculo que se nos intenta mostrar como real. Una historia que hace uso excesivo de la fantasía de lo que “pudo haber sido”.

4 Mi nombre es Dolamite (Dolemite Is My Name)

Mi nombre es Dolemite - Tráiler oficial [HD] - Netflix.mp4

El regreso de Eddie Murphy a la comedia a través de esta biopic, demuestra por qué es uno de los grandes del género. Logra volver entrañable la figura de Rudy Ray Moore, un personaje multifacético de los 70s que a fuerza de tenacidad logra hacerse un lugar dentro de la fiebre del “blaxploitation”

5 El Camino: Una película de Breaking Bad (El Camino: A Breaking Bad Movie)

El Camino- Una película de Breaking Bad - Tráiler oficial - Netflix.mp4

El epilogo de Breaking Bad llego a Netflix en formato película. Vince Gilliam nos muestra qué fue de Jesse Pinkman tras su huida al final de la serie. Una trama que entre flashbacks efectistas enriquece el universo creado por Gilliam, pero no luce todo su potencial. El Camino se sostiene en la actuación de Aaron Paul que demuestra por qué fue capaz de llevar tan lejos un personaje cuyo destino, (según las palabras de su director) era morir en el capítulo nueve de la primera temporada.

6 La Lavanderia (The Laundromat)

La lavandería - Tráiler oficial - Netflix.mp4

Steven Soderbergh y una comedia dramática que se sostiene en el carisma y talento de sus protagonistas Gary Oldman, Meryl Streep y Antonio Banderas. Los Panamá Papers en versión apta para todo público. Si bien hay menciones con nombres propios importantes, el filme insinúa mucho más de lo que podría haber mostrado.

7 Perdí mi cuerpo (I Lost My Body)

Perdí mi cuerpo - Tráiler oficial - Netflix.mp4

Cinta animada tan singular como encantadora, del cineasta francés Jérémy Clapin. Una mano recorre los suburbios de Paris en busca de su dueño, el tortuoso recorrido es alternado con imágenes de la infancia y el pasado inmediato del joven dueño de la mano viajera. Basada en la novela "Happy Hand", de Guillaume Laurant

8 El rey (The King)

El rey (Timothée Chalamet, Robert Pattinson) - Tráiler final - Película de Netflix.mp4

La cinta de David Michôd es un drama épico que muestra el ascenso a la corona del rey Enrique V, interpretado por el joven Timothée Chalamet. Si bien la introducción y desarrollo del personaje protagonista puede resultar un poco lenta, la película se recupera hacia el final de la mano de una buena secuencia de batalla. Completan el elenco Joel Edgerton (quien coescribe esta historia junto al director) y Robert Pattinson.

9 El niño que domó el viento (The Boy Who Harnessed The Wind)

The Boy Who Harnessed The Wind - Offical Trailer [HD] - Netflix.mp4

El actor Chiwetel Ejiofor debuta como director con esta historia basada en el libro autobiográfico escrito por William Kamkwamba. La crisis alimentaria es el punto de partida para una cinta que aborda temas como la corrupción gubernamental y el cambio climático. El filme relata la historia de un niño de Malaui que de forma autodidacta construyó un molino de viento para salvar la cosecha de su Wimbe natal.

10 Velvet Buzzsaw

Velvet Buzzsaw - Tráiler oficial - Netflix.mp4

Jake Gyllenhaal protagoniza esta película de Dan Gilroy. Actor y director vuelven a colaborar juntos luego de la recomendable “Nightcrawler”. Enmarcada en el mundo del arte contemporáneo en Los Ángeles, el largometraje es una sátira que mezcla dosis de terror y misterio en clave thriller.