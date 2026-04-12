Coachella 2026: furor con la DJ argentina Zulan que llevó a Boca, el himno y "Muchachos" + Seguir en









La artista se presentó en el festival con la camiseta del Xeneize y cerró con un remix del himno del Mundial que convirtió el show en una tribuna.

Zulan deslumbró en Coachella 2026 con Boca.

La música electrónica se mezcló con el fútbol y la identidad argentina en uno de los festivales más importantes del mundo. La DJ y productora Zulan protagonizó un momento viral en Coachella 2026 al transformar su show en una verdadera tribuna. La artista se presentó en el escenario Sahara con la camiseta de Boca Juniors y una estética atravesada por los colores azul y oro, llevando su fanatismo al centro de la escena. Pero el punto más alto llegó sobre el final de su set.

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De Boca a Coachella: el show argentino que se volvió viral Allí, Zulan lanzó un remix electrónico de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, la canción que acompañó a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. La respuesta del público fue inmediata: euforia, saltos y un clima más cercano a una cancha que a un festival en el desierto californiano.

El show no solo combinó música y cultura futbolera, sino que también incluyó material propio, como su tema “Ricota”, en una propuesta que mezcla house, garage y sonidos veraniegos.

video coachella 2026 boca zulan La presentación marcó además un hito en su carrera: se convirtió en una de las primeras DJs argentinas en participar del festival y consolidó su crecimiento internacional, tras haber compartido escenario con figuras globales de la electrónica.

Con una fórmula que une beats electrónicos, pasión futbolera y símbolos nacionales, Zulan logró algo poco habitual: que Coachella, por un rato, sonara y se sintiera como Argentina.