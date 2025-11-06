Comenzó el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: hasta cuándo sigue







La primera película proyectada será El beso de la mujer araña, dirigida por Bill Condon.

Abrió el Festival de Cine de Mar del Plata.

El 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata abrió oficialmente este jueves bajo el lema “El renacer del esplendor”. Esta edición apunta a conmemorar la historia del evento y proyectar un nuevo impulso cultural para la ciudad y para el cine argentino. Se trata del único festival competitivo de Clase A en toda Latinoamérica, según la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine (FIAPF).

La primera proyección del festival, que se extenderá hasta el 16 de noviembre, será El beso de la mujer araña (Kiss of the Spider Woman), dirigida por Bill Condon, que servirá como carta de presentación de la selección oficial 2025.

Marilina Ross será la principal homenajeada del evento, una figura icónica del cine, la música y la televisión argentina, quien recibirá el Astor de Plata a la Trayectoria por su valioso aporte a la cultura nacional. Además, esta edición marca el regreso del jurado de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI), ausente durante los últimos siete años, fortaleciendo el prestigio del festival como plataforma de referencia para la crítica especializada.

El festival de Mar del Plata abre con películas de todo Latinoamérica Además de la apertura con El beso de la mujer araña, habrá proyecciones de películas internacionales y latinoamericanas con producciones de Argentina, México, Chile, Guatemala, Brasil, Perú, Cuba, Uruguay, Panamá, Israel y Marruecos, entre otros países.

Las proyecciones se realizarán en múltiples sedes, entre ellas el Teatro Auditorium – Sala Astor Piazzolla, el Paseo Aldrey, el Teatro Colón y el Cine Ambassador. También se suman funciones especiales al aire libre en Villa Victoria (Matheu 1851), donde las Noches de Película invitan al público a disfrutar del cine bajo las estrellas con entrada libre y gratuita. Las entradas pueden retirarse en el Centro de Información Turística de Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos 2276, el día anterior a cada función.