Comienza el Festival Internacional Cámara Corporizada con más de 40 películas de 20 países Por Paraná Sendrós + Seguir en









La tercera edición propone explorar el vínculo entre cuerpo, movimiento y cámara con documentales, ficciones, videoarte y realidad virtual. Habrá competencias, talleres, masterclass y funciones en distintas sedes presenciales y online.

Escenas de videodanza formarán parte de la tercera edición del Festival Internacional Cámara Corporizada.

El título Cámara Corporizada puede confundir un poco, pero tiene su explicación: se trata de un festival de películas dedicadas a la danza en relación con la cámara, todo tipo de danza, y este viernes comienza su tercera edición, anunciando más de 46 títulos provenientes de 20 países.

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Es el Festival Internacional Cámara Corporizada, que propone explorar “las múltiples formas en que el cuerpo, el movimiento y la cámara dialogan en el campo de la videodanza, el cine y las prácticas audiovisuales experimentales, incluyendo en esta edición obras en formato Realidad Virtual”.

El encuentro suma documentales, ficciones, videoarte, videoclip y otros formatos, distribuidos en dos competencias, amén de una selección a cargo del Círculo Argentino de Videodanza y otra a cargo de la Red Iberoamericana de Videodanza, a lo que se suman un taller de danza digital para expresiones de matriz afro, una masterclass sobre la evolución del tango a la videodanza, un seminario intensivo sobre el arte del plano secuencia y algunos encuentros entre bailarines, realizadores y público en general.

Sedes, el Teatro Empire, el auditorio de la Biblioteca del Congreso, el cine York de Olivos y la Casa Inima de San Isidro, a lo que se suma (pero recién a partir del lunes), una sede online, la Plataforma Lumiton, de la Usina Audiovisual Lumiton con sede en Munro, donde, dicho sea de paso, se mantiene un museo de los viejos estudios cinematográficos, digno de visitarse.

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