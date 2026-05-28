La película animada "Hoppers" ya tiene fecha de estreno en Disney+ + Agregar ámbito en









El filme esta dirigido por Daniel Chong fue uno de los grandes estrenos animados del año en cines.

Hoppers llega al streaming.

Tras convertirse en uno de los títulos de Disney y Pixar mejor recibidos en los últimos tiempos, tanto por la crítica como en taquilla, la película de animación Hoppers se estrenará en Disney+ el 3 de junio.

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“En Hoppers, la pregunta que nos planteamos es: ‘¿Qué pasaría si pudiéramos entendernos y comunicarnos con el mundo animal?’”, explica su director Daniel Chong. “Nuestra protagonista, Mabel, tiene la oportunidad de descubrir el reino animal transformándose en uno, lo que da lugar a situaciones tan extrañas como divertidas. Mabel infiltrada en el mundo animal nos lleva por una aventura salvaje y vertiginosa, con toda la emoción y el corazón que caracteriza a una película clásica de Pixar. Va a ser una experiencia increíble en el cine; no puedo esperar a que todos la vean”.

De qué trata Hoppers Hoppers es una comedia de aventuras que sigue a Mabel (Piper Curda), amante de los animales, mientras utiliza una tecnología revolucionaria para transferir su conciencia a un castor robótico de apariencia humana, descubriendo un mundo animal oculto con sus propias reglas. Junto al carismático castor Rey Jorge (Bobby Moynihan) y una inolvidable comunidad de animales salvajes locales, Mabel se embarca en una misión llena de acción que invita al público a experimentar la naturaleza como nunca antes.

Hoppers _ Tráiler oficial _ Subtitulado Estrenada el 6 de marzo, la película ha sido considerada la producción original de Pixar más aclamada por la crítica en más de una década y una de las más taquilleras de la compañía, sin ser una secuela. La película recaudó más de 45 millones de dólares en Estados Unidos, el mejor fin de semana de estreno para una película original de Pixar desde Coco en 2017, y finalmente superó los 371 millones de dólares en todo el mundo.

El reparto de Hoppers también incluye a Jon Hamm, Kathy Najimy, Dave Franco, Meryl Streep, Eduardo Franco, Aparna Nancherla, Sam Richardson, Melissa Villaseñor, Isiah Whitlock Jr., Ego Nwodim, Nichole Sakura, Steve Purcell, Vanessa Bayer y Demetri Martin.

Nicole Paradis Grindle produjo la película, cuyo guion fue escrito por Jesse Andrews.

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