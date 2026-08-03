Phil Collins reveló que estuvo a punto de morir por complicaciones de salud derivadas de su consumo de alcohol

Collins recordó que sus cinco hijos fueron llevados rápidamente a su lado para despedirse pensando que su padre estaba a punto de morir.

El músico de 75 años dio detalles de su momento más complicado.

Phil Collins declaró recientemente que estuvo a punto de morir en 2024 debido a complicaciones de salud derivadas del abuso del alcohol .

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El líder de Genesis explicó al diario The Times de Londres que a finales de 2023 ingresó inicialmente en un hospital suizo por adicción al alcohol. Fue dado de alta en un principio, pero poco después tuvo que ser ingresado de nuevo en cuidados intensivos. Collins afirmó que estuvo prácticamente inconsciente durante su segunda estancia en el hospital.

“Mis riñones estaban fallando, mis órganos se estaban paralizando” , dijo Collins. “La gente venía a despedirse. Pero no recuerdo que vinieran. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Todos estaban preocupados de no volver a verme. Todo podría haber salido terriblemente mal”.

Collins recordó que sus cinco hijos fueron llevados rápidamente a su lado, pensando que su padre estaba a punto de morir. Dijo que, en ese momento, “había que tomar algunas decisiones sobre si mantener a Phil con soporte vital o no”.

“Tuve mucha suerte de haber salido ileso de aquello”, añadió. “Ni que decir tiene que no he vuelto a beber desde entonces”.

Phil Collins y sus problemas con el alcohol

Collins siempre ha sido muy abierto sobre sus problemas de salud. A principios de 2026, declaró a BBC Two que se había sometido a cinco cirugías de rodilla. En una entrevista más reciente con BBC Breakfast, Collins afirmó sentirse "más sano ahora que en mucho tiempo" y que a menudo piensa en volver a grabar y actuar.

“Sí, lo pensaría”, dijo. “Constantemente me digo a mí mismo: ‘Será mejor que vuelva a mi estudio en casa’”.

En su autobiografía Not Dead Yet, publicada en 2016, explicó que desarrolló una dependencia del alcohol como resultado de su tumultuosa vida personal y una lesión en la espalda.

En ese libro describió cómo el aislamiento y diversos problemas personales influyeron en ese periodo de su vida, durante el cual el consumo de bebidas alcohólicas se volvió una constante.