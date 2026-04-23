Mirtha Legrand volverá a ausentarse de su programa: cómo sigue su salud

La conductora no pudo estar presente el pasado fin de semana en la grabación, motivo por el cual fue suplantada por Juana Viale.

Mirtha Legrand continuará en su casa mientras se recupera de un cuadro viral y aplazó su vuelta a la televisión.

Mirtha Legrand anunció que posterga su regreso a la pantalla debido a un cuadro viral que la obligará a permanecer algunos días más en su domicilio. La propia conductora fue la encargada de comunicar la noticia a través de sus redes sociales, donde llevó tranquilidad sobre su estado de salud y explicó que seguirá las indicaciones de su médico.

“ Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año... tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau! ”, expresó la diva en su cuenta de X .

La conductora ya se había ausentado el último sábado por este mismo motivo y ahora confirmó que su vuelta deberá esperar hasta completar la recuperación. El mensaje buscó además llevar calma entre sus seguidores, que en los últimos días manifestaron preocupación por su salud. Su lugar lo ocupó Juana Viale, quien volverá a estar al frente del programa este fin de semana.

La última aparición pública de La Chiqui fue el 10 de abril, cuando asistió al teatro para ver Rocky , la obra protagonizada por Nico Vázquez . También había participado de su clásico encuentro social del domingo en su casa, pero con el correr de los días el malestar se intensificó y encendió señales de cuidado en su entorno.

Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!

La palabra de Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

Luego de grabar La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, Juana Viale se refirió al estado de salud de su abuela y contó cómo evoluciona el cuadro viral que obligó a la conductora a postergar su regreso a la pantalla.

La actriz y conductora explicó que Mirtha Legrand todavía arrastraba algunos episodios de tos, algo que vinculó a sus últimas salidas al teatro, donde suele haber aire acondicionado fuerte durante las funciones. En ese contexto, señaló que los médicos le recomendaron reposo para que pudiera recuperarse por completo.

Según relató, La Chiqui no quería frenar su actividad y tenía intenciones de estar en su programa, como cada semana. “Y, sí. Bueno... ella es muy tozuda, quería venir pero al final, no”, comentó al ser consultada por la decisión de suspender momentáneamente sus compromisos laborales.

De todos modos, Juana llevó tranquilidad al contar que habló con su abuela una vez terminada la grabación y remarcó que ya la notó mejor. “Hablé con ella recién por teléfono, cuando terminé de grabar y ya estaba. Ya tenía bien la voz, ya estaba mucho mejor”, aseguró en diálogo con LAM.