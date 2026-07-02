Con el regreso de los Jonas Brothers, Disney+ confirmó la fecha de estreno de "Camp Rock 3" + Agregar ámbito en









Un nuevo adelanto presenta a la próxima generación de rockeros y muestra el primer sencillo, “One Beat Away”, que ya está disponible en plataformas digitales.

Llega la tercera parte de la saga musical infantil.

Disney presentó un nuevo adelanto de Camp Rock 3, que muestra a la próxima generación de rockeros y da un primer vistazo al primer sencillo de la película “One Beat Away”. La película estrena el 14 de agosto en Disney+.

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En Camp Rock 3 “Connect 3” pierde su acto de apertura para una importante gira de reencuentro y los tres muchachos regresan a su querido “Camp Rock” para descubrir al próximo gran talento. Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir los shows para su banda favorita, las tensiones aumentan y las amistades se ponen a prueba, dando lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances.

Se incorporan a la franquicia Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) y Ava Jean (Madison). También regresan Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray), Kevin Jonas (Jason Gray) y Maria Canals-Barrera (Connie).

Dirigida por Veronica Rodriguez (Pijamada de locos) y escrita por Eydie Faye (Pijamada de locos), la película es una producción de Disney Branded Television, con coreografía de Jamal Sims. Tim Federle (High School Musical: El musical: La serie) se desempeña como productor ejecutivo, junto con Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh. Y un agradecimiento especial a Alan Sacks por su contribución a la franquicia Camp Rock.

El regreso de Camp Rock Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010) están entre las 10 películas originales de Disney Channel más exitosas de todos los tiempos y ocuparon el primer puesto en los estrenos de película por cable en sus respectivos años de lanzamiento en Estados Unidos. Con música que encabezó las listas y números musicales destacados, la franquicia CAMP ROCK lanzó a la fama talentos que se convirtieron en superestrellas y sigue influyendo en la cultura pop más de 15 años después de su debut, generando momentos virales en redes sociales.

“One Beat Away”, el primer sencillo de Camp Rock 3, interpretado por Liamani Segura y el resto del elenco, ya está disponible en plataformas digitales. La banda sonora original de Camp Rock 3 estará disponible a partir del 13 de agosto en plataformas digitales. Camp Rock y Camp Rock 2: The Final Jam ya se encuentran disponibles en Disney+.

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